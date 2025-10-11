男星低調留花蓮繼續救災 當地人請他幫忙募集1物資

嘻小瓜低調待在災區，今是他持續救災的第4日。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災害，男星嘻小瓜低調在光復鄉救災多日，他表示自己今（11）仍然會留在災區協助清淤、救災。

嘻小瓜收到花蓮光復災民請託，幫忙募集油漆空桶。（翻攝自IG）

9月23日堰塞湖溢流，儘管事情已經過去兩個多星期，有不少藝人都前往災區貢獻一己之力，嘻小瓜持續在災區提供協助，當地居民也希望能藉由嘻小瓜的力量募集「油漆空桶」。嘻小瓜解釋，因為水桶裝入淤泥之後容易破，所以當地居民希望能有油漆空桶裝盛淤泥，希望有善心人士能捐贈。

在災區多日的嘻小瓜也發文提醒想前往災區的民眾，最好攜帶抗紫外線功能護目鏡，才能保護眼睛不會因為在烈日下救災進行清潔工作造成損傷。

嘻小瓜表示今天會是自己在花蓮光復救災的最後一天。（翻攝自IG）

嘻小瓜在發生溢流不久之後，便前進花蓮光復鄉救援，最近更把握連假空檔，再度前往災區，今天是他待在災區的第4日，也會是最後1日，他暖心提醒：「想喝檸檬水、結冰水、台灣口香糖、餅乾，都可以來找我喔」。

