王嘉爾辣舞開趴嗨翻 爸媽突現身崩潰落淚

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓團GOT7香港籍成員王嘉爾昨（10日）於澳門舉行一連三天的「MAGICMAN2世界巡迴演唱會」，他的父親首度親臨現場。其中一個環節播放了媽媽對他的鼓勵，他坦言能從挫折中走出，全靠父母的陪伴與愛，他在台上落淚，並邀請父母上台共同感受這一刻。

王嘉爾與父母及工作人員合影。（TEAM WANG提供）

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

相隔一年半再度啟動個人巡演，王嘉爾以電影級的視聽語言與情感敘事，帶領觀眾走進一場觸動心靈的沉浸式音樂旅程，剖白自己如何走出人生黑暗、重新出發。舞台設計充滿驚喜，技術與藝術完美融合，貫穿「MAGICMAN」核心概念，展現他從黑暗走向光明的心路歷程。

請繼續往下閱讀...

王嘉爾澳門演唱會，螢幕出現他與父母的合影。（TEAM WANG提供）

王嘉爾身兼多職，親自擔任統籌與總監，從服裝、舞蹈、舞台效果、燈光到場景，360度全方位呈現他的故事。演唱會分為六段旅程，搭配電影感十足的影片，震撼呈現他的成長過程，其中關於父母與內心掙扎的片段，更讓他與粉絲一同落淚。

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

觀眾上台互動環節如同電影彩蛋，將現場氣氛推向高潮。整場演出既有震撼瞬間，也有溫情時刻，王嘉爾真誠袒露內心，分享自己如何走出至暗時刻與調整心態的方法。觀眾隨之經歷喜怒哀樂的情感旅程，在有限時空中完成一場意猶未盡的心靈之旅。

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

安可時，王嘉爾邀請多位粉絲上台近距離互動，更以「辣身舞」嗨翻全場，最後開起派對將氣氛推至最高潮。澳門場結束後，巡演將於10月18日移師雅加達，接續登陸吉隆坡、倫敦、洛杉磯、里約熱內盧、悉尼等地，持續帶領全球觀眾展開一場探索內心的旅程。

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法