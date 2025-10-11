自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王嘉爾辣舞開趴嗨翻 爸媽突現身崩潰落淚

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓團GOT7香港籍成員王嘉爾昨（10日）於澳門舉行一連三天的「MAGICMAN2世界巡迴演唱會」，他的父親首度親臨現場。其中一個環節播放了媽媽對他的鼓勵，他坦言能從挫折中走出，全靠父母的陪伴與愛，他在台上落淚，並邀請父母上台共同感受這一刻。

王嘉爾與父母及工作人員合影。（TEAM WANG提供）王嘉爾與父母及工作人員合影。（TEAM WANG提供）

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

相隔一年半再度啟動個人巡演，王嘉爾以電影級的視聽語言與情感敘事，帶領觀眾走進一場觸動心靈的沉浸式音樂旅程，剖白自己如何走出人生黑暗、重新出發。舞台設計充滿驚喜，技術與藝術完美融合，貫穿「MAGICMAN」核心概念，展現他從黑暗走向光明的心路歷程。

王嘉爾澳門演唱會，螢幕出現他與父母的合影。（TEAM WANG提供）王嘉爾澳門演唱會，螢幕出現他與父母的合影。（TEAM WANG提供）

王嘉爾身兼多職，親自擔任統籌與總監，從服裝、舞蹈、舞台效果、燈光到場景，360度全方位呈現他的故事。演唱會分為六段旅程，搭配電影感十足的影片，震撼呈現他的成長過程，其中關於父母與內心掙扎的片段，更讓他與粉絲一同落淚。

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

觀眾上台互動環節如同電影彩蛋，將現場氣氛推向高潮。整場演出既有震撼瞬間，也有溫情時刻，王嘉爾真誠袒露內心，分享自己如何走出至暗時刻與調整心態的方法。觀眾隨之經歷喜怒哀樂的情感旅程，在有限時空中完成一場意猶未盡的心靈之旅。

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

安可時，王嘉爾邀請多位粉絲上台近距離互動，更以「辣身舞」嗨翻全場，最後開起派對將氣氛推至最高潮。澳門場結束後，巡演將於10月18日移師雅加達，接續登陸吉隆坡、倫敦、洛杉磯、里約熱內盧、悉尼等地，持續帶領全球觀眾展開一場探索內心的旅程。

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）王嘉爾澳門演唱會。（TEAM WANG提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中