日本佳子公主激凸照外流？ 網友瘋狂吃瓜熱議

日本佳子公主連身裙竟爆激凸。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本秋篠宮文仁親王次女「佳子公主」日前出席滋賀縣彥根市國民體育大會閉幕式，身穿藍色連衣裙的她看起來優雅大度，不過有眼尖網友發現佳子公主的裙裝，有一處特別顯眼，而且位置就在胸前，奇妙的凸起讓人懷疑是不是「走光」了？

佳子公主胸前的凸起讓人覺得很神秘。（翻攝自X）

這些激凸照在網路瘋傳，更引起熱烈討論。佳子公主當天出席彥根市平和堂體育場舉行的第79屆日本國民體育大會閉幕式，為兩位滋賀縣男、女冠軍頒發天皇杯與皇后杯獎座。穿著藍色連衣裙的佳子公主看起來氣質優雅，不過部分網友認為就算參加體育活動，因為佳子公主代表日本王室，服裝應該要更正式一點。

佳子公主並非激凸，只是連衣裙縫線正好在胸前相交。（翻攝自X）

看到照片時最令網友訝異的不是佳子公主的美貌，而是照片「激凸點」，許多人發問「沒穿內衣？」、「那是乳頭嗎？」，不過事實上是這件連身裙設計讓兩條縫線正巧落在胸部，日本網友非常憤怒，認為公主的造型師應該受到懲罰。

