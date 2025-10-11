自由電子報
娛樂 最新消息

婁峻碩震撼宣布「分手」12年夥伴 黃偉晉露面回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃偉晉今天與黃韻玲、左光平出席2025「唱 我們的歌」金曲再現 講唱會台北場，被問到好友婁峻碩近來換掉了合作12年的經紀人，他受訪低調回應：「我有看到這件事，但我沒有多問，因為我不想當群組第一個問的，等他想講再講。」

黃偉晉。（北流提供）黃偉晉。（北流提供）

黃偉晉今天化身「K歌王子」，特別選唱吳奇隆的經典情歌《祝你一路順風》，引言人左光平表示，這首歌其實是歌壇早期講述「兄弟情」的代表作之一，當初創作靈感來自吳奇隆送陳志朋當兵的真實送別情節，與吳奇隆深情的形象完美貼合，也道出了90年代情歌背後的濃烈情誼。

對於好友婁峻碩突換經紀人，黃偉晉笑說近來完全和對方斷聯，沒有關心此事，還反問：「你們都會每天跟好朋友聯絡嗎？」態度非常低調。其實黃偉晉之前也與合作多年的經紀人結束合作，他表示：「我自己也換過經紀人，家家有本難念的經，婁這件事我不會插手問太多，他和經紀人都是很棒的人。」

黃偉晉與黃韻玲、左光平出席講唱會。（北流提供）黃偉晉與黃韻玲、左光平出席講唱會。（北流提供）

此外，五堅情因為陳零九閃兵被爆出而暫時「休團中」，黃偉晉招認今年或是明年暫時都沒有合體計畫，在旁的黃韻玲聽了則不解問：「你們現在有分開嗎？」儘管如此，黃偉晉透露與五堅情的工作群組仍有保持聯繫，之後也會約吃飯。

