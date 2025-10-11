自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《我獨自生活》韓星李章宇 愛情長跑7年抱得美人歸

李章宇（左）與趙惠元愛情長跑7年，終於走進婚姻殿堂。（翻攝自IG）李章宇（左）與趙惠元愛情長跑7年，終於走進婚姻殿堂。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕39歲韓國男星李章宇因參加實境節目《我獨自生活》成名，節目中李章宇善用調味粉作出道道美味佳餚，還被觀眾封為「粉末王子」。他先前宣布與長跑7年的女友趙惠元將步入婚姻殿堂，婚禮日期訂在11月23日。昨（10）趙惠元在社群曝光婚紗照，夫妻兩人深情相望的畫面，讓人覺得超級甜蜜，婚禮進入倒數，小倆口看起來狀態都超好。

李章宇（左）與趙惠元的婚紗風格多樣。（翻攝自IG）李章宇（左）與趙惠元的婚紗風格多樣。（翻攝自IG）

31歲的趙惠元開心分享絕美婚紗照，還說：「我們11月23日要結婚了！！在忙碌的生活中，對於久違的聯絡感到小心翼翼，還有很多人沒辦法先聯繫、通知。我以前收到喜帖時不知道會有這樣的感受，直到換我們親自傳達結婚消息時，才發現這件事其實不容易。希望大家能寬容理解，如果您願意聯繫我們，我們會帶著感恩的心，將詳細消息告知給您。」

李章宇（左）為了結婚似乎在進行減肥，趙惠元則一臉笑意盈盈。（翻攝自IG）李章宇（左）為了結婚似乎在進行減肥，趙惠元則一臉笑意盈盈。（翻攝自IG）

李章宇2018年和趙惠元合作《我唯一的守護者》意外擦出愛火，兩人於2023年公開戀情，今年底出席MBC演藝大賞時，公開向趙惠元告白。今年初他在《全炫茂計畫2》透露，婚期將在秋天， 如今證實婚禮日期在11月23日，屆時將由《我獨自生活》的彩虹會長全炫茂擔任證婚人，彩虹會員旗安84擔任司儀，婚禮歌手則是Fly to the Sky的煥熙。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中