《我獨自生活》韓星李章宇 愛情長跑7年抱得美人歸

李章宇（左）與趙惠元愛情長跑7年，終於走進婚姻殿堂。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕39歲韓國男星李章宇因參加實境節目《我獨自生活》成名，節目中李章宇善用調味粉作出道道美味佳餚，還被觀眾封為「粉末王子」。他先前宣布與長跑7年的女友趙惠元將步入婚姻殿堂，婚禮日期訂在11月23日。昨（10）趙惠元在社群曝光婚紗照，夫妻兩人深情相望的畫面，讓人覺得超級甜蜜，婚禮進入倒數，小倆口看起來狀態都超好。

李章宇（左）與趙惠元的婚紗風格多樣。（翻攝自IG）

31歲的趙惠元開心分享絕美婚紗照，還說：「我們11月23日要結婚了！！在忙碌的生活中，對於久違的聯絡感到小心翼翼，還有很多人沒辦法先聯繫、通知。我以前收到喜帖時不知道會有這樣的感受，直到換我們親自傳達結婚消息時，才發現這件事其實不容易。希望大家能寬容理解，如果您願意聯繫我們，我們會帶著感恩的心，將詳細消息告知給您。」

請繼續往下閱讀...

李章宇（左）為了結婚似乎在進行減肥，趙惠元則一臉笑意盈盈。（翻攝自IG）

李章宇2018年和趙惠元合作《我唯一的守護者》意外擦出愛火，兩人於2023年公開戀情，今年底出席MBC演藝大賞時，公開向趙惠元告白。今年初他在《全炫茂計畫2》透露，婚期將在秋天， 如今證實婚禮日期在11月23日，屆時將由《我獨自生活》的彩虹會長全炫茂擔任證婚人，彩虹會員旗安84擔任司儀，婚禮歌手則是Fly to the Sky的煥熙。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法