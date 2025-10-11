自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被余天嗆頭腦簡單「難怪被開槍」 館長火大開噴：你還敢提

余天昨日談及館長他直呼對方根本是「塊頭大、頭腦簡單」。（記者陳奕全攝）余天昨日談及館長他直呼對方根本是「塊頭大、頭腦簡單」。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕余天昨（10）日久違在媒體前現身受訪，談及館長他直呼對方根本是「塊頭大、頭腦簡單」，更脫口重提館長當年中槍一事：「難怪被開槍」。而館長事後也在直播中火大怒回余天：「你還敢提！」

館長怒嗆余天。（翻攝自YT）館長怒嗆余天。（翻攝自YT）

館長2020年8月28日遭寶和會槍手劉丞浩近距離開3槍重傷，過去曾在直播上怒喊認為是「民進黨開的槍」，還扯出余天等人嗆「什麼噁心的結構」；余天今特地到場相挺兒子余祥銓跟薔薔搭檔主持的全新節目《大老闆聯盟》記者會，談及館長，余天表示兩人其實有私交，對方人不錯，但有時館長連他都罵，「我覺得這也奇怪，他（立場）偏來偏去，塊頭大，頭腦簡單。」余天越講情緒越激昂，更脫口表示：「有時候做人要實在一點，不要亂講話，難怪被開槍！」

不過受到余天重炮的館長相當火大，認為余天講話不當，認為大家應該要去撻伐他才對，「民進黨的青鳥，拿出你的聖人道德觀，他說到現在也抓不到人難怪被開槍，所以嘛，仇恨言論也來了。」更脫口表示過去民進黨、余天等人曾告輸他，再次提到自己的槍擊案絕對跟他們有關係，還向中國網友呼告：「子彈弄不死，就叫檢調弄死你，這不就來了嗎？我跟他們的恨，跟他們的帳，你們是不了解的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中