被余天嗆頭腦簡單「難怪被開槍」 館長火大開噴：你還敢提

余天昨日談及館長他直呼對方根本是「塊頭大、頭腦簡單」。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕余天昨（10）日久違在媒體前現身受訪，談及館長他直呼對方根本是「塊頭大、頭腦簡單」，更脫口重提館長當年中槍一事：「難怪被開槍」。而館長事後也在直播中火大怒回余天：「你還敢提！」

館長怒嗆余天。（翻攝自YT）

館長2020年8月28日遭寶和會槍手劉丞浩近距離開3槍重傷，過去曾在直播上怒喊認為是「民進黨開的槍」，還扯出余天等人嗆「什麼噁心的結構」；余天今特地到場相挺兒子余祥銓跟薔薔搭檔主持的全新節目《大老闆聯盟》記者會，談及館長，余天表示兩人其實有私交，對方人不錯，但有時館長連他都罵，「我覺得這也奇怪，他（立場）偏來偏去，塊頭大，頭腦簡單。」余天越講情緒越激昂，更脫口表示：「有時候做人要實在一點，不要亂講話，難怪被開槍！」

請繼續往下閱讀...

不過受到余天重炮的館長相當火大，認為余天講話不當，認為大家應該要去撻伐他才對，「民進黨的青鳥，拿出你的聖人道德觀，他說到現在也抓不到人難怪被開槍，所以嘛，仇恨言論也來了。」更脫口表示過去民進黨、余天等人曾告輸他，再次提到自己的槍擊案絕對跟他們有關係，還向中國網友呼告：「子彈弄不死，就叫檢調弄死你，這不就來了嗎？我跟他們的恨，跟他們的帳，你們是不了解的！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法