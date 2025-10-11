自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

港「御用邪花」梁允瑜歐洲大解放 超低胸上衣快曝光

梁允瑜遊歐洲服裝尺度大膽，讓網友捏一把冷汗。（翻攝自IG）梁允瑜遊歐洲服裝尺度大膽，讓網友捏一把冷汗。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕27歲香港演員梁允瑜曾參加香港小姐選拔，因爆出講粗口影片，又被指稱霸凌同學，被稱為「粗口港姐」。梁允瑜後來加入電視台成為演員，將反派角色完美詮釋，成為「御用邪花」。近日梁允瑜到歐洲遊玩，當然不會忘記穿上性感服裝，某些照片甚至引來網友懷疑「裡面沒穿」，尺度大到驚人。

梁允瑜這趟歐洲行收穫滿滿。（翻攝自IG）梁允瑜這趟歐洲行收穫滿滿。（翻攝自IG）

梁允瑜在社群更新美照，可以看得出來她在義大利非常愜意，更說自己對佛羅倫斯充滿好感，認為那是一個瀰漫著濃濃文藝藝術氣息的城市，街道相當復古，隨手一拍都像電影場景，更許下心願還要再到此處一遊。

為了拍出美美的照片，梁允瑜帶了多套戰服，不過，某些衣服因為設計大膽前衛，不但讓人懷疑裡面是「真空狀態」，而且當她側身擺拍時，遊走在露點邊緣，讓許多人看了心跳加速。

不少網友懷疑梁允瑜有不少照片沒做防護措施，很擔心她會走光。（翻攝自IG）不少網友懷疑梁允瑜有不少照片沒做防護措施，很擔心她會走光。（翻攝自IG）

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中