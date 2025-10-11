港「御用邪花」梁允瑜歐洲大解放 超低胸上衣快曝光

梁允瑜遊歐洲服裝尺度大膽，讓網友捏一把冷汗。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕27歲香港演員梁允瑜曾參加香港小姐選拔，因爆出講粗口影片，又被指稱霸凌同學，被稱為「粗口港姐」。梁允瑜後來加入電視台成為演員，將反派角色完美詮釋，成為「御用邪花」。近日梁允瑜到歐洲遊玩，當然不會忘記穿上性感服裝，某些照片甚至引來網友懷疑「裡面沒穿」，尺度大到驚人。

梁允瑜這趟歐洲行收穫滿滿。（翻攝自IG）

梁允瑜在社群更新美照，可以看得出來她在義大利非常愜意，更說自己對佛羅倫斯充滿好感，認為那是一個瀰漫著濃濃文藝藝術氣息的城市，街道相當復古，隨手一拍都像電影場景，更許下心願還要再到此處一遊。

為了拍出美美的照片，梁允瑜帶了多套戰服，不過，某些衣服因為設計大膽前衛，不但讓人懷疑裡面是「真空狀態」，而且當她側身擺拍時，遊走在露點邊緣，讓許多人看了心跳加速。

不少網友懷疑梁允瑜有不少照片沒做防護措施，很擔心她會走光。（翻攝自IG）

