娛樂 最新消息

（新碟快報）《F1電影》限量鐵盒成今年最熱銷收藏 《超人》連假同步上架

《F1電影》為今年度全球原創電影票房冠軍。（華納兄弟提供）《F1電影》為今年度全球原創電影票房冠軍。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專題報導〕兩大全球年度賣座電影《F1電影》及《超人》，影音商品搶在雙十連假前在台同步上架！兩部片更不約而同推出三款精美限量鐵盒，果然未上市就造成影音收藏家搶購，前者更挾著超強口碑及票房，成為今年全台最熱銷的電影影音收藏。

由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演的《F1電影》以全球6.27億美金的票房佳績成為年度原創電影票房冠軍，同時也寫下小布生涯最高票房紀錄。在台灣，《F1電影》也以破台幣5.68億元成為年度最賣座真人電影，除了同樣刷新小布在台票房成績，更成為華納兄弟影業在台發行最賣座電影。

現年61歲的小布在《F1電影》飾演暌違30年重返一級方程式賽道的退役車手，結合地表速度最快的運動賽事「一級方程式」，為觀眾獻上一場專屬大銀幕的極速震撼體驗，不僅憑藉強悍腹肌對抗G力，還在片中展現炸裂胸肌與與二頭肌，氣勢宛如賽道猛獸。

布萊德彼特在《F1電影》大秀好身材。（華納兄弟提供）布萊德彼特在《F1電影》大秀好身材。（華納兄弟提供）

此次《F1電影》在台推出一般DVD、藍光BD、 UHD+BD雙碟限定版，鐵盒版則包括經典版、賽車版以及布萊德版三款UHD+BD雙碟限定鐵盒版，藍光還包含讀本會議内幕、飆出極限速度、鑽石賽道拍攝實況、製片路易斯漢米爾頓、場景和地點、配樂等精彩特別收錄。

《F1電影》推出經典版（左起）、賽車版以及布萊德版三款UHD+BD雙碟限定鐵盒版，在台造成搶購。（得利影視提供）《F1電影》推出經典版（左起）、賽車版以及布萊德版三款UHD+BD雙碟限定鐵盒版，在台造成搶購。（得利影視提供）

全新版《超人》由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩打造，集合「超人」大衛科倫斯韋、「露薏絲蓮恩」瑞秋布羅斯納安以及「雷克斯路瑟」尼可拉斯霍特一同演出，在全球收穫6.15億美金（約台幣188億元）的好成績，全台票房也有台幣8780萬。

《超人》也在台推出一般DVD、藍光BD、 UHD+BD雙碟限定版，鐵盒版則包括WW版（含夜光PET套）、孤獨堡壘版以及克拉克版三款UHD+BD雙碟限定鐵盒版，藍光收錄包含超人製作花絮歷程、雷克斯路瑟：反派大師的腦力、正義幫、電腦動畫下的狗：氪普托誕生、氪普托動畫短片等超過90分鐘的特別收錄。

《超人》推出WW版（左起）、孤獨堡壘版以及克拉克版三款UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）《超人》推出WW版（左起）、孤獨堡壘版以及克拉克版三款UHD+BD雙碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

除了兩大年度賣座電影，由影后莎莉賽隆演出的科幻動作片《倩影刺客》，也在20週年之際首次推出4K Ultra HD限量鐵盒版。該片改編自劃時代 MTV 動畫系列的動作科幻鉅作，莎莉賽隆化身神秘地下刺客，在25世紀地球最後的城市裡，對抗極權統治。

片中莎莉賽隆是推翻冷酷「完美」社會的唯一希望，然而，當她接下刺殺政府領袖的任務時，卻意外揭開一個驚天秘密，足以徹底改變世界的真相！電影將帶領觀眾重返一場顛覆未來秩序的極限戰鬥。

由影后莎莉賽隆主演的《倩影刺客》推出20週年UHD限量鐵盒版。（得利影視提供）由影后莎莉賽隆主演的《倩影刺客》推出20週年UHD限量鐵盒版。（得利影視提供）

