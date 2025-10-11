自由電子報
娛樂 最新消息

asmi想在台灣騎YOUBIKE 超商播她的歌：我滿受歡迎

asmi十分卡哇伊。（好玩國際文化提供）asmi十分卡哇伊。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕日本新生代創作歌手asmi首度來台，今天（11日）將在三創生活園區CLAPPER STUDIO演出，她在來台之前有做過功課，大讚珍珠奶茶好喝，在網路上看到九份的景色很漂亮，也想買一些特產，希望未來有機會私下去看看。

被問到來台開唱契機？asmi表示一直很想來，從出道開始就發現除了日本之外，歌迷最多的地方就是在台灣，因此一直跟工作人員討論說要來，最後決定2025年一定要實現來台灣的想法。asmi在9月底有新單曲的發行活動、簽名會，也有台灣的粉絲去參加並聊天，昨天抵台也有粉絲在機場等她，一直都知道有台灣的粉絲在支持她。

asmi首度來台，可愛指著自己的演唱會文宣。（好玩國際文化提供）asmi首度來台，可愛指著自己的演唱會文宣。（好玩國際文化提供）

至於有沒有學習什麼中文？asmi表示，「有把想要講的話請人幫忙翻譯好中文，並錄成音檔聆聽練習，有一句是請聽我的歌當中的『請聽吧！』還有一個詞是『今天』。」現場的大家更教她說台語「哩賀」，她表示會記得跟大家說。

asmi的多首歌曲都在TikTok深受歡迎，被問到爆紅之後有什麼改變？asmi表示，其實平常在外面的時候不會有太特別的感受，畢竟大家比較認得她的歌聲，「有比較感受到自己好像蠻受到歡迎的時候，就像是去便利商店的時候會聽到自己的歌，或者是朋友有時候會聯絡說，剛剛好像在那裡有聽到你的歌耶，就在這些時候有感受到自己可能還蠻受到大家歡迎的。」

她也分享，遇到挫折時，會騎腳踏車享受陽光，讓自己心情變好。現場眾人也推薦她可以去騎YOUBIKE，且前30分鐘免費，asmi覺得很棒，有時間可以去試試看。

最後請她對台灣粉絲說話，asmi表示：「首先能夠見到大家真的真的覺得非常開心，然後會更加的努力，希望從下一次，可以有更多更多次的機會來跟台灣的粉絲樂迷們互動，建立更深層的一個關係，會繼續努力，希望可以一直一直跟大家見面。」

