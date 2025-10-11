高雄比台北好！黃秋生喊話陳其邁：投資我

黃秋生（左）與陳其邁看起來相談甚歡。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕黃秋生帶著電影《不赦之罪》來到高雄電影節，身為本屆「焦點影人」的他今天（11日）受訪透露，都在與高雄市長陳其邁聊天氣，還笑說：「他叫我多來拍片，我叫他投資，高雄真的很漂亮，高雄感覺比台北好，很有文化味道。」

《不赦之罪》譚善揚（左起）、黃秋生、林善。（高雄電影節提供）

黃秋生今天率領《不赦之罪》的導演譚善揚、林善來到高雄電影節，譚善揚透露，當初這個牧師父親的角色就是依照黃秋生的形象來塑造，且透過古天樂找到黃秋生，黃秋生表示：「他請我吃飯，我想說請我吃飯幹嘛，說他們兩個王八蛋要拍一個戲，那給我劇本，結果扔回去給他們修改，修了一整年。」

如今可以跟黃秋生合作，譚善揚直呼是美夢成真。譚善揚說跟黃秋生合作學到很多東西，又很好玩，「很習慣一到片場，說今天要怎麼改，很刺激啊，每天不知道會發生什麼事情。」

導演譚善揚年僅27歲，與黃秋生相差37歲，譚笑說：「他常常說自己是黃三歲，捉弄我又捉弄演員，太嚴肅工作又太痛苦。」儘管黃秋生是大前輩，不過譚善揚並不害怕他，「他其實是友善的，不要怕他，我從小看他電影長大，喜劇啊，不一定是黑社會。」林善則是很害怕，不過因為機會很難得，要求自己不要害怕去跟黃秋生溝通，是拍完戲一起跑宣傳之後，才覺得黃秋生可愛。

影迷稱喜歡《葉問：終極一戰》，讓黃秋生很開心，因為他很喜歡。（高雄電影節提供）

黃秋生受訪時自嘲沒什麼人找他拍戲，「真的不多，不是很多人過來找我合作，我有興趣，別人有興趣嗎？」黃秋生先前透露想當導演，他證實確實有在詢問台灣朋友有沒有機會來申請創投，被問到是不是可以叫陳其邁投資？黃秋生笑說：「第一天就認是人家不要講，從天氣慢慢講。」

電影與宗教有關，黃秋生吐嘈導演譚善揚「根本是邪教」，更聽說台灣宗教不用繳稅，讓他心生想創教的念頭，被問到如果要成為「黃秋生教」的信徒有什麼條件？黃秋生笑說：「有錢就好！」

