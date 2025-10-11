自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高雄比台北好！黃秋生喊話陳其邁：投資我

黃秋生（左）與陳其邁看起來相談甚歡。（翻攝自IG）黃秋生（左）與陳其邁看起來相談甚歡。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕黃秋生帶著電影《不赦之罪》來到高雄電影節，身為本屆「焦點影人」的他今天（11日）受訪透露，都在與高雄市長陳其邁聊天氣，還笑說：「他叫我多來拍片，我叫他投資，高雄真的很漂亮，高雄感覺比台北好，很有文化味道。」

《不赦之罪》譚善揚（左起）、黃秋生、林善。（高雄電影節提供）《不赦之罪》譚善揚（左起）、黃秋生、林善。（高雄電影節提供）

黃秋生今天率領《不赦之罪》的導演譚善揚、林善來到高雄電影節，譚善揚透露，當初這個牧師父親的角色就是依照黃秋生的形象來塑造，且透過古天樂找到黃秋生，黃秋生表示：「他請我吃飯，我想說請我吃飯幹嘛，說他們兩個王八蛋要拍一個戲，那給我劇本，結果扔回去給他們修改，修了一整年。」

如今可以跟黃秋生合作，譚善揚直呼是美夢成真。譚善揚說跟黃秋生合作學到很多東西，又很好玩，「很習慣一到片場，說今天要怎麼改，很刺激啊，每天不知道會發生什麼事情。」

導演譚善揚年僅27歲，與黃秋生相差37歲，譚笑說：「他常常說自己是黃三歲，捉弄我又捉弄演員，太嚴肅工作又太痛苦。」儘管黃秋生是大前輩，不過譚善揚並不害怕他，「他其實是友善的，不要怕他，我從小看他電影長大，喜劇啊，不一定是黑社會。」林善則是很害怕，不過因為機會很難得，要求自己不要害怕去跟黃秋生溝通，是拍完戲一起跑宣傳之後，才覺得黃秋生可愛。

影迷稱喜歡《葉問：終極一戰》，讓黃秋生很開心，因為他很喜歡。（高雄電影節提供）影迷稱喜歡《葉問：終極一戰》，讓黃秋生很開心，因為他很喜歡。（高雄電影節提供）

黃秋生受訪時自嘲沒什麼人找他拍戲，「真的不多，不是很多人過來找我合作，我有興趣，別人有興趣嗎？」黃秋生先前透露想當導演，他證實確實有在詢問台灣朋友有沒有機會來申請創投，被問到是不是可以叫陳其邁投資？黃秋生笑說：「第一天就認是人家不要講，從天氣慢慢講。」

電影與宗教有關，黃秋生吐嘈導演譚善揚「根本是邪教」，更聽說台灣宗教不用繳稅，讓他心生想創教的念頭，被問到如果要成為「黃秋生教」的信徒有什麼條件？黃秋生笑說：「有錢就好！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中