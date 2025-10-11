黃秋生表態不跟吳慷仁合作：別害人了！

《不赦之罪》導演譚善揚（左起）、黃秋生及林善。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕黃秋生今年以電影《今天應該很高興》獲得金馬影帝提名，先前他成功預測吳慷仁奪下金馬影帝，並稱希望能與吳慷仁合作。今天（11日）他出席高雄電影節被問到是否想再與吳慷仁合作，黃秋生直言不會想再合作，「別害人了。」

黃秋生表明不願再合作吳慷仁，笑言「別害人了」。（高雄電影節提供）

黃秋生帶著港片《不赦之罪》出席高雄電影節，他在大前年以《白日青春》獲得金馬影帝，今年再以《今天應該很高興》叩關，他表示很想出席頒獎典禮，但最近有一些工作上的調整，導致現場出席成為未知數。

《不赦之罪》林善。（高雄電影節提供）

《不赦之罪》譚善揚。（高雄電影節提供）

先前他成功預測《富都青年》的吳慷仁獲得金馬影帝，今年他預測《深度安靜》的金士傑，黃秋生表示：「我就看了一下他的影片，看了幾個鏡頭，我從小就看他的表演，因為我是黃三歲。」被問到最近是否有看到吳慷仁的相關影片？黃秋生搖搖頭表示：「沒有沒有，對他的認知，杜汶澤比較熟。」

黃秋生帶著《不赦之罪》來到高雄電影節。（高雄電影節提供）

