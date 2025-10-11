「情色教主」突PO報案單怒槓前任 雪碧遭情勒暴力「暴瘦30公斤」

「情色教主」雪碧擁有不少粉絲。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「雪碧」方祺媛擁有漂亮臉蛋和火辣身材，被網友封為「情色教主」，吸引大批粉絲追蹤，今（11）日她突在社群發文，貼出4個多月前的報案單，火大爆料前任對她的惡行，讓她不堪其擾瘦了快30幾公斤。

雪碧提到前男友在三、四年前將她的車弄丟卻隱瞞一年，直到她收到違規罰單才驚覺車牌遭人盜掛。雪碧憤而報警提告使用其車牌的騎士，氣憤表示，「人生最倒霉的事就是認識他」，揭露對方偽裝成完美情人，卻一路欺騙與操控。

請繼續往下閱讀...

雪碧指出，兩人曾分合六次，前男友不僅多次以送花、下跪、輕生等手段情緒勒索，還曾因疑心病重多次深夜趕她出門，甚至在她住院時翻臉離開。女子透露，對方疑似有暴怒症，常摔東西、言語暴力，她一度被逼得身心俱疲、暴瘦30公斤。最終她偷偷租房、一天內搬離結束惡緣，呼籲大家「要學會斷捨離與自救」，並強調「有自己的房子和收入，才有真正的安全感與美麗」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法