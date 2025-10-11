自由電子報
娛樂 電視

吳怡霈金鐘彩排「喀一聲」 台上骨折全場傻了

〔記者傅茗渝／台北報導〕《第60屆廣播金鐘獎頒獎典禮》今（11）日晚間於台北流行音樂中心盛大登場。今年共有253家業者、1,113件作品報名參賽，最終共有138件作品脫穎而出，入圍30個獎項。國立教育廣播電臺以19項入圍成為本屆最大贏家，警察廣播電臺則以15項入圍緊追在後，究竟誰能抱回最多獎項，答案即將揭曉。今年的特別貢獻獎由廣播前輩廖江化（藝名廖江華）與倪蓓蓓獲得，肯定他們多年來對廣播領域的深耕與付出。

吳怡霈與Joseph Lin彩排現場搶先曝光。（三立提供）吳怡霈與Joseph Lin彩排現場搶先曝光。（三立提供）

本屆典禮主持人由ICRT資深DJ Joseph Lin林哲修與吳怡霈攜手擔任，典禮將於晚間7點正式登場。在此之前，下午5點先舉行「廣播金鐘獎交流派對」，邀請所有入圍者齊聚交流，活動透過金鐘60官網、金鐘獎官方社群與三立多平台同步直播，為晚會暖身造勢。

今年典禮一大亮點，是開場表演《穿越60年的聲音旅行》。Joseph Lin林哲修與吳怡霈除了主持，還親自上陣演出，與嘻哈歌手韓森合作，搭配VCR與現場表演，以「一天的聲音軌跡」為概念，串連不同年代的廣播節目與新聞片段，以幽默與饒舌節奏，帶領觀眾一同穿越廣播六十年的經典時光，向所有廣播人致敬。在彩排記者會上，兩人還即興重現廣播劇的音效製作橋段，提前讓媒體感受聲音魅力。

吳怡霈幽默演出「骨折」音效，Joseph Lin配合鐵片音效還原廣播經典情境。（三立提供）吳怡霈幽默演出「骨折」音效，Joseph Lin配合鐵片音效還原廣播經典情境。（三立提供）

吳怡霈表示：「廣播金鐘走過一甲子，典禮將回顧60年的點點滴滴，我們也準備了特別演出，光想到就覺得很感動。」她透露晚間典禮除了DJ們盛裝登場，還將與旺福樂團等藝人共同大合唱，氣氛肯定熱鬧又感人。

彩排現場，兩人現場演出「廣播劇製作音效」的經典片段，吳怡霈手拿一大把芹菜，Joseph Lin林哲修則用搖晃鐵片模擬飛鏢聲，再搭配折斷芹菜的聲音營造「骨折」效果，令現場驚呼連連。吳怡霈笑說：「沒想到我最貼身的道具竟然是芹菜！」她更打趣表示：「一定要夠新鮮才會『喀嚓』出那個骨折聲，工作人員一早就去市場幫我們買了好幾把！」

為了培養主持默契，吳怡霈與Joseph Lin夜間排練數日。（三立提供）為了培養主持默契，吳怡霈與Joseph Lin夜間排練數日。（三立提供）

兩人還現場搶先秀出開場的饒舌段落。第六度入圍的Joseph Lin林哲修笑說：「自己除了DJ夢也曾有歌手夢，只是唱歌不太行，Rap還可以啦！」吳怡霈則俏皮祝福搭檔：「手到芹來。」

吳怡霈現場折芹菜製造「骨折音效」，搞笑演出讓全場驚呼連連。（三立提供）吳怡霈現場折芹菜製造「骨折音效」，搞笑演出讓全場驚呼連連。（三立提供）

為了培養主持默契，兩人特地深夜排練。Joseph Lin林哲修透露：「每天十點廣播結束後才能跟吳怡霈練習，常常到半夜兩點。」吳怡霈還被虧「夜探」男主持人家，她急忙澄清：「我們是鄰居，隔窗就能打招呼啦！」Joseph Lin林哲修也補充笑說：「她老公都親自接她回家啦！」他坦言：「雖然主持廣播28年，但這次第一次全中文主持典禮仍壓力不小，好在有怡霈在旁邊，我就安心多了。」

點圖放大body

