娛樂 音樂

郭婷筠多災多難痛哭 曝產後巨變苦勸吳美琳：不要早婚生小孩

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手郭婷筠今天在台北舉辦「聽筠在唱歌」售票音樂會，23歲的同門師妹吳美琳現身助陣，她稱讚吳美琳超會唱，高音隨便一飆就上去，反倒是她產後元氣受損，有些高音會常得比較辛苦，還勸師妹「不要衝動」，不要太早結婚生小孩。

郭婷筠舉辦「聽筠在唱歌」售票音樂會。（記者胡舜翔攝）郭婷筠舉辦「聽筠在唱歌」售票音樂會。（記者胡舜翔攝）

郭婷筠以「多災多難」來形容近來心情，透露被兩個兒子傳染感冒，小孩中秋烤肉時更接連燙傷，讓她自責在車上崩潰痛哭。她哽咽表示，小兒子因為跌倒而燙到手，「大的想幫烤肉，那時我們在幫小兒子包紮，結果大兒子進來說燙到腳，整個皮開肉綻，很怕他們感染，緊急降溫包紮處理。」

郭婷筠（左）音樂會，吳美琳送上手作蛋糕。（記者胡舜翔攝）郭婷筠（左）音樂會，吳美琳送上手作蛋糕。（記者胡舜翔攝）

稍早採排時彭正尚未現身，至於老公這陣子是否有特別鼓勵，郭婷筠笑稱另一半很木訥，不會特別說「我愛妳」，「他會用行動證明，幫妳準備潤喉，讓妳感受到他的愛，他很實際、很相信我。」郭婷筠更自稱是學姐，老公不會干涉她的工作，適當給予鼓勵，有時候會傳好笑的影片讓她紓壓。

