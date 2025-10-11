黃品源爆紅她卻離開了 《你怎麼捨得我難過》心碎內幕曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕由滾石唱片發起的音樂企劃《滾石撞樂隊2》，持續以新世代獨立音樂的視角，重新詮釋樂壇經典作品，激盪出令人耳目一新的火花。由守夜人改編陳綺貞《躺在你的衣櫃》，還有溫蒂漫步重新演繹黃品源《你怎麼捨得我難過》，兩首作品皆以截然不同的聲音語彙翻玩經典。

溫蒂漫步參與《滾石撞樂隊2》，改編黃品源的經典歌曲。（滾石唱片提供）

溫蒂漫步挑戰黃品源的催淚情歌《你怎麼捨得我難過》，這首發行於1990年的經典之作，其中一句「最愛你的人是我，你怎麼捨得我難過」，至今仍具超高傳唱度。黃品源以真摯又心碎的控訴，在溫蒂漫步標誌性的夢幻聲響中被重新塑形。雙主唱以輕柔唱法，將這首直擊人心的情歌，處理成如夢境般迴盪的質問。

其實這首歌背後藏著黃品源的一段真實愛情故事。出道前他曾在台中民歌西餐廳駐唱，生活單純，只有寫歌與唱歌。某天一位總是坐在同個位置的女客人走進他的生命，兩人因此相戀。

對方女友始終支持他，相信黃品源終會成為大明星，沒想到在他簽入唱片公司後，女友選擇離開，不願成為他的負擔。黃品源在心碎中寫下這首歌，也因此一炮而紅，開啟音樂生涯。

