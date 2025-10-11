70歲影后蹲教室搶上表演課！陸小芬敬業態度圈粉劇組

〔記者傅茗渝／台北報導〕影后陸小芬睽違24年回歸戲劇作品，選擇大愛劇《接住流星的人》作為重返小螢幕的首部作品，飾演一位全心奉獻課輔志工的「江柑」，劇情講述她如何在社區課輔班中接住一個個來自破碎家庭、情緒失控、行為偏差的孩子。她用親情、愛與陪伴，打造一張社會安全網，也讓她從戲裡戲外都深受感動，直呼「這些孩子才是我真正的生命導師」。

陸小芬說，接演這部戲是一種命運安排。當她見到原型人物江柑本人後，驚訝地發現兩人不僅外型神似，就連個性也都一樣直爽、喜歡笑，讓她忍不住感嘆：「我覺得自己遇到人間菩薩。」過去她多半飾演傳統女性角色，這次詮釋一位教育現場的志工，是她從未嘗試過的挑戰，坦言「非常緊張、非常幸運，也非常感恩」。

陸小芬時隔24年接拍的第一部劇集，大愛劇《接住流星的人》。（大愛提供）

劇中，江柑用自己的力量在一間由家中會議室改建的小教室裡，陪伴一個個受傷的孩子走過創傷與不安。每一個進入課輔班的孩子，都有難以言喻的故事，有的父親酗酒、有的母親罹患精神疾病，有的甚至從小背負沉重的家庭責任。面對這些滿身傷痕的孩子，江柑用笑容、擁抱與堅持陪伴他們長大，並讓他們重拾希望。陸小芬說：「這些孩子願意相信我們，才有辦法接住他們。」

雖然已經虛歲七十，陸小芬仍然充滿活力，對演戲的熱情絲毫不減。證嚴上人鼓勵她：「不要覺得自己老了，把五十歲的智慧存起來，用年輕的精神繼續付出。」她聽完之後開心地說，現在的她還可以做很多事，「想對20歲的自己說，妳要多學習、多成長，妳還不夠。」這番話透露出她不忘初心的精神，也展現影后從容卻謙遜的人格魅力。

陸小芬時隔24年接拍的第一部劇集，大愛劇《接住流星的人》。（大愛提供）

《接住流星的人》劇情角色多達數十人，導演章可中笑稱最怕演員們記錯名字，但陸小芬卻樂此不疲，對每位小演員都給予耐心與關愛。她直言，這些孩子雖然在戲裡演出受苦的角色，但私下都非常堅強，「他們每個人都像我的老師一樣，在艱苦的生命裡還能堅持不放棄，我還有什麼理由可以抱怨？」

為了更加投入角色，陸小芬甚至主動參加劇組安排的表演課，與年輕演員、志工老師一起上課體驗角色心理。演員潘奕如透露，她原本只是帶大家用遊戲延伸角色，沒想到陸小芬竟然當場報名參加，還說「我好喜歡，差點不想下課了」，讓現場所有人驚訝萬分。更有趣的是，她拍照完全沒偶包，連合照都不檢查就說「可以啊」，還開玩笑說要簽授權合約，親和力十足。

陸小芬在劇中屬於默默支持型。（大愛提供）

除了戲裡真摯，戲外她對工作人員與演員也都關懷備至。陳季霞就透露，雖然劇中是她支持江柑的角色，但實際上下戲後都是陸小芬在照顧大家，不斷噓寒問暖，像大家的定心丸。與她搭檔飾演丈夫的檢場也說，兩人相識40年首度合作，看到她這次全力投入，感受深刻。

陸小芬說，《接住流星的人》不只是一齣戲，更像一場生命與信念的對話。這些流星般的孩子們，原本正在墜落，江柑的出現接住了他們，也點亮他們的未來。「人生就是這樣，不要放棄自己，也不要錯過那些正在墜落的人。」這不只是戲劇中的一句話，也是她想傳遞給觀眾最真誠的心聲。

