娛樂 電視

國小生容貌焦慮「不敢摘口罩」 主持人揭學生狀況成創作靈感

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆廣播金鐘獎即將今（11）日將揭曉，今年客家廣播作品吸引目光，由講客廣播電台製作的Podcast節目《童聲客語》，今年首度入圍廣播金鐘「Podcast兒童節目獎」，主持人小魚老師以原創故事為發想，加入她獨特的說故事方式，將客語融入現代兒童的生活議題，利用故事情節創造與孩子們對話的橋樑。

小魚老師笑言靈感經常在走路、看新聞時「自動上門」，就像腦中隨身帶著一本靈感記事本，讓她能持續創作出貼近孩子內心的全新故事，但坦言也曾有靈感耗盡的時刻，「我會趕快去翻閱國際上的時事來創作」，笑稱現在小孩不喜歡聽故事有說教感，因此節目最後她會設計提問環節跟小朋友互動，受到熱烈反應。

《童聲客語》主持人小魚原創故事溫暖陪伴。（客委會會提供）《童聲客語》主持人小魚原創故事溫暖陪伴。（客委會會提供）

最經典的一例是故事取材於學生的日常，有一集便談到「容貌焦慮」。小魚老師發現不少五、六年級的孩子開始在意長痘痘或不敢拿下口罩，於是以小兔子、小松鼠為角色，編織出一則寓言：小松鼠拼命運動、濃妝豔抹，只因覺得自己「不夠美」，最後才在朋友眼中明白，「真正的喜歡來自陪伴與快樂的相處」。她希望透過故事讓孩子自然思考，而不是接受說教，「不要只是告訴他們『要有自信』，而是讓他們在故事裡找到答案。」

節目播出後，小朋友經常熱烈回饋，甚至會反問老師：「為什麼那隻松鼠要拼命減肥？」還會連結到自己身上，坦承「我也是耶！」小魚老師坦白回應，「老師也有想減肥的時候」，卻意外得到學生安慰：「老師你很瘦啊！」她笑說反而因孩子們的回應得到正向能量，也更確信故事能打動孩子的心。

小魚老師透露《童聲客語》上線將近兩年，希望以Podcast這個形式，讓客語陪伴孩子的日常，「就算現在聽不懂，有一天也可能想起來。」她分享有學生因此挑戰參加客語說故事比賽，從零開始練習發音，雖未得獎卻留下深刻體驗。「有人覺得做客語節目比較冷門，但我認為它就像一顆種子，會在孩子心裡發芽。」小魚老師也將帶著爸媽一同出席廣播金鐘頒獎典禮，期盼讓更多人看見客語Podcast的力量。

