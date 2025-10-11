自由電子報
娛樂 日韓

《順風婦產科》美月爆紅後神隱！父親生意失敗陷低谷 現況曝光惹鼻酸

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾在韓劇《順風婦產科》中飾演「美月」一角的童星金成恩，當年以靈氣演技擄獲觀眾，被封為「國民孫女」，人氣席捲全亞洲。然而這位童星卻在爆紅後神隱多年，近日在YouTube節目上首度曝光現況，坦言父親生意失敗讓家庭陷入困境，不得不暫別演藝圈多年，如今再度登上舞台劇舞台，令粉絲又驚又喜。

《順風婦產科》是韓國電視史上最經典的家庭喜劇之一，培養出無數演員。劇中飾演奶奶的鮮于龍女如今81歲，近年經營YouTube頻道人氣火熱，近日更邀請「順風班底」朴英奎、李泰蘭、李昌勳與金成恩合體錄影，掀起一波回憶殺。節目中久未露面的金成恩現身，讓觀眾驚呼「是美月！」也讓鮮于龍女感性直言：「這孩子演技太好，但有一天就突然消失，一直很想知道她過得好不好。」

《順風婦產科》睽違25年再聚首。（翻攝自YouTube）《順風婦產科》睽違25年再聚首。（翻攝自YouTube）

面對導師的關心，金成恩首度談起多年消失的原因。她無奈透露「我很想繼續演戲，但爸爸做生意失敗，家裡整個垮掉了，只能先放下表演。」她之後前往澳洲留學，但因經濟拮据生活艱辛，「即使想回來拍戲，也得先考慮生活問題。」如今她終於走出低谷，開心宣布：「我重新站上舞台劇的舞台了！」

聽完這番話，鮮于龍女也給予鼓勵「人生中會出現三次自己的時機，小時候一次、潦倒一次、最後一次是命運的禮物。妳的時機一定會再來，要好好把握。」久違的重逢畫面令全網動容，不少網友留言，「美月長大了」、「人生雖苦但她沒放棄」、「這才是真正的順風精神」。

