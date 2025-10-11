自由電子報
娛樂 最新消息

爆富商糾紛扯出張兆志！陳匡怡再揭內幕「他在場全見證」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台大五姬」之一，曾以《我可能不會愛你》走紅的陳匡怡，近日因拒刪合照與富商爆發爭議，不僅數度發文反擊，昨（10日）晚間更罕見點名藝人張兆志，指張兆志曾多次親眼見證兩人互動。陳匡怡公開對話紀錄，強調雙方僅為一般朋友，並反嗆對方「誤導媒體」，呼籲外界「不要被單方說詞帶風向」。

陳匡怡過去曾被封為「台大五姬」之一。（翻攝自臉書）陳匡怡過去曾被封為「台大五姬」之一。（翻攝自臉書）

陳匡怡昨晚連發3篇限動澄清，重提去年2月兩人相識經過，表示是在東區餐廳被對方主動搭話，之後因共同友人才陸續在多人聚會中碰面。陳匡怡特別提到，包含藝人張兆志都在場作證，「他還跟我說：『Kevin很喜歡妳。』我也都回『謝謝，不敢當。』」強調那並非曖昧或私約，更不是「飯局」或「追求」關係。

張兆志。（資料照，記者潘少棠攝）張兆志。（資料照，記者潘少棠攝）

對於外界質疑「主動聯絡」，陳匡怡也拿出對話截圖自清，指自己只是9月12日傳訊祝對方生日快樂，無任何進一步聯繫。她同時揭露富商曾留言，「我不想出聲而已，不然你應該會有趣了」，與「有病要看醫生」等語，直言這是「幼稚威脅、構成公然侮辱」，並已著手蒐證提告。

陳匡怡曬出多張與富商的完整對話紀錄。（圖片經馬賽克處理，翻攝自臉書）陳匡怡曬出多張與富商的完整對話紀錄。（圖片經馬賽克處理，翻攝自臉書）

此外，陳匡怡也解釋為何選擇疏遠，透露富商在聚會中，屢以不雅言詞談論他人，甚至與友人爭吵，讓她感到不適，「我第一次遇到這麼沒品的人」，對於網友指出富商「得不到就想毀掉對方」，她認同回覆：「有一點，他在媒體前演戲毀掉別人。」事件延燒之際，張兆志成為唯一在場藝人，也被外界關注是否會出面證實現場情況。

