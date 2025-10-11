101國慶煙火吸7萬人觀看！賈永婕認「籌備困難」揭內幕：很多人不碰

賈永婕昨舉辦「台北101首次無人機×煙火共演」，吸引7萬民眾現場觀看。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025年國慶夜晚昨（10）日完美落幕，台北信義區上空上演震撼的「Gen.TAIWAN．我們的時刻」國慶展演，融合高空煙火、無人機編隊、雷射光影與音樂特效，吸引超過7萬名民眾觀賞。賈永婕今（11）日也在臉書吐露籌備過程光是第一關就困難重重。

賈永婕曬出合照高喊「我們是Team 101 we are number 1」，並提到這次的國慶無人機煙火活動是他們自己籌辦，第一關尋求贊助就困難重重。「大家都知道國慶就是一個政治敏感的話題，很多人是能不碰就不碰，但是我們就是愛台灣，我們就是愛我們的國家，我們就是要拼全力完成這個任務！但是這個任務好艱難喔，我現在還在虛脫無力中哈哈。」

賈永婕感謝與他們一起完成任務的夥伴，她慶祝之餘也不忘宣傳101週年慶，「大家現在可以來買爆101剛好我們週年慶喔！」

