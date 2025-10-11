女神泰國拍片曬到比當地居民還黑！周秀娜笑虧鄭中基變猛男以為合成

〔記者許世穎／綜合報導〕女神周秀娜在電影《阿龍》演出泰國華僑，特別提早到當地準備，並努力學習泰文，但泰文發音讓她覺得難度頗高，再加上當地太陽猛烈，讓她笑說：「我曬到比當地人還要更黑了啊！」

該片由鄭中基自導自演，為了演出片中復仇父親瘋狂增肌，進行長達6個月的肉體改造，化身成雙手染上鮮血的暴力復仇者。片中他為了留在泰國幫女兒復仇，便娶了周秀娜扮演的泰國華僑好取得身份並長期留下。

鄭中基表示因周秀娜很好相處，而且會講潮洲話，是女主角最佳人選，「因為泰國當地很多講潮洲話的華人，周秀娜可以少學一個語言，全力練泰文就好。」為了演出泰國當地成長的女子，周秀娜上戲前仍一直拉著老師練習泰文，雖然當時下過苦功練習，但有時演情緒很大的戲，會把剛練好的泰文全忘了，「只能再一直背一直背。」笑稱電影一拍完就把泰文忘光光。

周秀娜表示和鄭中基從沒有合作過那麼嚴肅題材，她回憶說：「剛開始拍有些不太習慣，而且我記憶中的他一直好瘦的，劇組給我看他變壯的照片時，我還以為是合成的，一到泰國見到他時好驚訝，有如見到一座山，而且只要他一坐到附近，我就覺得現場變得好擠喔！」

而且周秀娜最意外的是，發現原來泰國當地的女生並不黑，很多人還很白，但她的皮膚很容易曬黑，戲拍到一半，她驚覺自己變得比當地人還要更為黝黑，笑說：「反而我變得最像泰國當地人了。」《阿龍》將於10月17日上映。

