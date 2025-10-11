自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

女神泰國拍片曬到比當地居民還黑！周秀娜笑虧鄭中基變猛男以為合成

〔記者許世穎／綜合報導〕女神周秀娜在電影《阿龍》演出泰國華僑，特別提早到當地準備，並努力學習泰文，但泰文發音讓她覺得難度頗高，再加上當地太陽猛烈，讓她笑說：「我曬到比當地人還要更黑了啊！」

周秀娜在電影《阿龍》演出泰國華僑。（華映提供）周秀娜在電影《阿龍》演出泰國華僑。（華映提供）

該片由鄭中基自導自演，為了演出片中復仇父親瘋狂增肌，進行長達6個月的肉體改造，化身成雙手染上鮮血的暴力復仇者。片中他為了留在泰國幫女兒復仇，便娶了周秀娜扮演的泰國華僑好取得身份並長期留下。

鄭中基表示因周秀娜很好相處，而且會講潮洲話，是女主角最佳人選，「因為泰國當地很多講潮洲話的華人，周秀娜可以少學一個語言，全力練泰文就好。」為了演出泰國當地成長的女子，周秀娜上戲前仍一直拉著老師練習泰文，雖然當時下過苦功練習，但有時演情緒很大的戲，會把剛練好的泰文全忘了，「只能再一直背一直背。」笑稱電影一拍完就把泰文忘光光。

周秀娜（左）和鄭中基合作電影《阿龍》，直說和過去合作的電影非常不同。（華映提供）周秀娜（左）和鄭中基合作電影《阿龍》，直說和過去合作的電影非常不同。（華映提供）

周秀娜表示和鄭中基從沒有合作過那麼嚴肅題材，她回憶說：「剛開始拍有些不太習慣，而且我記憶中的他一直好瘦的，劇組給我看他變壯的照片時，我還以為是合成的，一到泰國見到他時好驚訝，有如見到一座山，而且只要他一坐到附近，我就覺得現場變得好擠喔！」

周秀娜（左）和鄭中基合作《阿龍》，一到泰國見到他，直呼如見到一座山。（華映提供）周秀娜（左）和鄭中基合作《阿龍》，一到泰國見到他，直呼如見到一座山。（華映提供）

而且周秀娜最意外的是，發現原來泰國當地的女生並不黑，很多人還很白，但她的皮膚很容易曬黑，戲拍到一半，她驚覺自己變得比當地人還要更為黝黑，笑說：「反而我變得最像泰國當地人了。」《阿龍》將於10月17日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中