自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

啦啦隊女神「包緊緊救災」！工作照曝光被認出 遭虧鏟土像討債

〔記者林欣穎／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批「鏟子超人」投入清淤救援。有不少啦啦隊女神也都前往災區幫忙，像是李多慧、李雅英、籃籃、林岱縈等人，日前小龍女的成員賴可也在社群貼出救災照片，一樣在當天救災的網友也留言，直呼當下沒認出來。

賴可前往花蓮救災。（翻攝自IG）賴可前往花蓮救災。（翻攝自IG）

賴可默默抵達花蓮光復鄉救災，事後才將當天的工作照貼出，可以看到她全身包緊緊，戴上帽子與口罩只露出雙眼，還有一張是她鏟土鏟到恍神的照片，還被朋友笑虧：「請問是在等推車還是來討債？」

賴可前往花蓮救災，幾乎只露出眼睛。（翻攝自IG）賴可前往花蓮救災，幾乎只露出眼睛。（翻攝自IG）

她昨（10）日在社群有感而發提到，覺得今天國慶日格外有感，為自己生長在這片土地感到驕傲，「感恩我們仍有家可以回，仍能與家人朋友問候笑談的每一天，感恩每一餐溫熱的飯菜，也感恩此刻所擁有的一切。願愛與良善持續蔓延，也願花蓮光復、鳳林的居民，都能順利重建家園，早日恢復平靜的生活。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中