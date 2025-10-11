啦啦隊女神「包緊緊救災」！工作照曝光被認出 遭虧鏟土像討債

〔記者林欣穎／台北報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，大批「鏟子超人」投入清淤救援。有不少啦啦隊女神也都前往災區幫忙，像是李多慧、李雅英、籃籃、林岱縈等人，日前小龍女的成員賴可也在社群貼出救災照片，一樣在當天救災的網友也留言，直呼當下沒認出來。

賴可前往花蓮救災。（翻攝自IG）

賴可默默抵達花蓮光復鄉救災，事後才將當天的工作照貼出，可以看到她全身包緊緊，戴上帽子與口罩只露出雙眼，還有一張是她鏟土鏟到恍神的照片，還被朋友笑虧：「請問是在等推車還是來討債？」

賴可前往花蓮救災，幾乎只露出眼睛。（翻攝自IG）

她昨（10）日在社群有感而發提到，覺得今天國慶日格外有感，為自己生長在這片土地感到驕傲，「感恩我們仍有家可以回，仍能與家人朋友問候笑談的每一天，感恩每一餐溫熱的飯菜，也感恩此刻所擁有的一切。願愛與良善持續蔓延，也願花蓮光復、鳳林的居民，都能順利重建家園，早日恢復平靜的生活。」

