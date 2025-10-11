自由電子報
娛樂 電視

陽帆穿浴衣「被摸光光」！高群深情對唱冒粉紅泡泡 白冰冰急阻止

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週企劃「嗨翻晚會拿手經典歌曲」，邀請到永遠的《天天開心》能唱、能演又超會主持的高群以及粉紅超跑實力派台語女神林姍，兩人合唱《風鈴聲》可愛又甜蜜的互動，粉紅泡泡太強烈讓主持人白冰冰衝出來喊：「給我分開！」

林姍（左）與高群互動可愛。（民視提供）林姍（左）與高群互動可愛。（民視提供）

白冰冰搞笑表示高群與林姍都已婚要保持距離，這讓高群哭笑不得說林姍都可以當他姪女了。但薑還是老的辣，唱歌到位，一口流利婚禮祝賀詞更是聽得現場讚嘆聲連連，讓主持人直呼70多歲高群也算是諧星界國寶了，真的要好好保護。

吳欣達（左起）、陽帆、白冰冰、台一線東諺、阿玟。（民視提供）吳欣達（左起）、陽帆、白冰冰、台一線東諺、阿玟。（民視提供）

林姍演唱《粉紅超跑》媽祖歌曲後，主持人白冰冰提到林姍聲勢如破竹得到媽祖庇佑，外場活動接不完更是斬獲一票粉絲，林姍感謝媽祖以及粉絲的支持，節目更與莊振凱合唱《祈禱你平安》讓觀眾聽得如癡如醉。

吳欣達（左）幫陽帆穿浴衣，複雜穿法讓陽帆抱怨全身被摸光光。（民視提供）吳欣達（左）幫陽帆穿浴衣，複雜穿法讓陽帆抱怨全身被摸光光。（民視提供）

本週主持人更是難得加碼演唱，白冰冰與吳欣達穿上日本浴衣合唱輕快的日本童謠，現場氣氛熱烈，陽帆難得穿上日本浴衣爆料說：「這是吳欣達幫我穿的，左邊摸過來又摸過去，人家全身都被摸光光了」，讓全場笑翻。陽帆大力讚賞唱起日本歌堪稱全台第一的吳欣達，讓他歌癮犯了，兩人一起合唱日本歌《宗右衛門町》，有一種英雄惜英雄的默契。

