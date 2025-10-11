自由電子報
亞洲

趙露思《許我耀眼》遭網抓包4雷同！狂抄台劇《與惡》、央視主持人發言

〔記者蕭方綺／綜合報導〕中國演員趙露思與陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》播出後收視與討論度居高不下，但隨著劇情逼近尾聲，卻意外捲入「疑似抄襲」爭議。近日有網友整理出多組畫面對比，指出劇中不少橋段與多部知名影視作品雷同，包括台劇《我們與惡的距離》、張藝謀執導的《大紅燈籠高高掛》還有央視節目畫面以及韓劇《安娜》等，掀起熱烈討論。

網友把《許我耀眼》各個疑似抄襲之處都找出來。（翻攝自微博）網友把《許我耀眼》各個疑似抄襲之處都找出來。（翻攝自微博）

根據網友比對，《許我耀眼》中呈現社群留言的畫面，被質疑直接套用了台劇《我們與惡的距離》的分鏡與剪輯風格，甚至被形容為「一比一複製」。而趙露思飾演的主播在面試時的一段話，也被指出與央視主持人鄒韻的公開發言極為相似。

趙露思（右）與陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》，播出後收視與討論度居高不下。（翻攝自微博）趙露思（右）與陳偉霆主演的電視劇《許我耀眼》，播出後收視與討論度居高不下。（翻攝自微博）

且劇中出現的「報菜名」台詞與張藝謀執導的《大紅燈籠高高掛》幾乎相同，連菜名順序都一致。除了畫面與台詞，故事設定也引起質疑。有觀眾認為《許我耀眼》主線與秀智主演的韓劇《安娜》頗為接近，皆講述平凡女孩偽造身分闖入上流社會的經歷，劇中「假父母出席婚禮」、「煤氣中毒」等情節更幾乎重疊。

網友對於這些「雷同」，認為這是拼裝劇，還有人懷疑劇組「直接買模板套用」。不過也有觀眾認為抄襲說法過於苛刻，因為「隱瞞身分」本就是戲劇常見設定，不能因此判定侵權。另有粉絲表示，《許我耀眼》重點在於探討女性成長與婚姻權力博弈，與《我們與惡的距離》聚焦的新聞倫理題材不同，質疑這波爭議是因趙露思人氣太高才被放大檢視。只是這些爭議不僅未影響熱度，反而讓該劇人氣持續飆升。

趙露思近日在直播中透露，雖收到多部新劇邀約，但希望「在身心狀態調整好後再接戲」，似乎暗示短期內暫不接新作。（翻攝自微博）趙露思近日在直播中透露，雖收到多部新劇邀約，但希望「在身心狀態調整好後再接戲」，似乎暗示短期內暫不接新作。（翻攝自微博）

此外，外界也傳出資方有意協助趙露思處理與經紀公司銀河酷娛的合約糾紛，希望她能順利擺脫被冷凍的風波。趙露思近日在直播中透露，雖收到多部新劇邀約，但希望「在身心狀態調整好後再接戲」，似乎暗示短期內暫不接新作。

