娛樂 電視

余天失聯余苑綺兒女1年半！余祥銓痛心嘆：不可能去搶

〔記者林欣穎／台北報導〕余祥銓與薔薔首度合作主持新節目《大老闆聯盟》，兩人在台上「比瘋」笑料十足，他們昨還找來彼此的爸爸們站台，余天久違在媒體前露面，不忘當場向余祥銓「催生」，喊想再抱一個孫；而愛女余苑綺的一雙兒女，余天透露自己已經一年多沒見到，直言相當難過又生氣。

余天（左）為余祥銓新節目站台。（記者陳奕全攝）余天（左）為余祥銓新節目站台。（記者陳奕全攝）

余天女婿陳鑒因涉及詐騙案被判刑後，余天及李亞萍與對方達成協議，每週可以見外孫女兩次，不過余天表示已經一年多沒見到，連中秋節也沒能團圓，「很生氣也很失望，聯絡也沒人接，都沒人接，很傷心。」余祥銓也無奈接話：「我們也不可能去搶，就蠻傷心的。」

77歲余天昨久違現身攝影棚，為兒子余祥銓跟薔薔搭檔主持的全新節目《大老闆聯盟》記者會站台，先是搞笑呼兒子巴掌，隨後又送上花束祝福，讓余祥銓開心直呼：「我爸送我花欸！」而過去余天頻被傳出烏龍死訊，昨忍不住抱怨：「怎麼會一直有人說我死了，我死去哪裡？」真實反應相當爆笑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

點圖放大header
點圖放大body

