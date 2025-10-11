自由電子報
娛樂 電視

坤達前進帛琉「荒島求生」！KID滑倒「四腳朝天」 慘狀流出

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲率領「KID」林柏昇、坤達主持《綜藝玩很大》本週將播出備受矚目的「帛琉島嶼求生記」單元，與嘉賓錦榮、孫其君、Janet 謝怡芬、寶兒、阿樂、笑笑，一同前往美麗的帛琉南十字星島展開「荒島求生」的挑戰。

吳宗憲（左5）率眾人前進帛琉，宣布來賓將一無所有。（綜藝玩很大提供）吳宗憲（左5）率眾人前進帛琉，宣布來賓將一無所有。（綜藝玩很大提供）

這場島嶼求生挑戰從一開始就展現出前所未有的嚴酷性。正當大家開心地享受島嶼風光時，主持人憲哥立即宣布：「島嶼求生記」開始。製作單位宣布，全體同仁必須把行李通通交出來，接下來將「一無所有」。有經驗的KID立刻反應：「又要收東西了！」。遊戲規則是獲勝的可以拿回想要的隨身物品。

為了爭取勝利，夥伴們費盡心機。在第一關的闖關設計中，製作單位設計了突破尺度的環節，讓觀眾大飽眼福。挑戰內容是隊伍必須用身上的衣服吸海水，在最短時間內蒐集到最多海水的隊伍就能獲勝。

阿樂（左起）、孫其君、Janet、坤達、吳宗憲、KID、笑笑、寶兒、錦榮。（綜藝玩很大提供）阿樂（左起）、孫其君、Janet、坤達、吳宗憲、KID、笑笑、寶兒、錦榮。（綜藝玩很大提供）

KID率先撲向海中，以最快的速度跑到指定水桶，脫下衣服將海水扭進水桶。他因速度太快，甚至在沙灘上滑倒撲在地四腳朝天。而模特兒出身的錦榮，把身上沾濕的衣服脫下來擰乾。他脫下衣服的一刻，完美的肌肉和健美的身材，真的是讓觀眾大飽眼福。

此外，針對「島嶼求生記」的住宿條件，勝利的隊伍可以入住蜜月套房，而輸的一隊則只能住進極簡的雅房。在進行「星象大逃殺」遊戲時，錦榮還不知道怎麼玩，用英文詢問Janet，沒想到下一秒Janet就趁他不注意時，突擊成功。

