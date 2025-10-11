米倉涼子驚傳涉毒！一連取消3活動引爆疑雲

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本演藝圈驚傳巨星風暴！50歲米倉涼子遭日媒《週刊文春》揭爆，疑因捲入麻藥調查風波，事發後短短3週內接連取消「BARNEYS NEW YORK」銀座開幕、「捷豹路虎」記者會與「美腿大賞」3場公開活動，經紀公司以「身體狀況不佳」為由推託，卻拒絕進一步說明，引發外界更強烈的懷疑與譁然。

根據《週刊文春》報導，日本厚生勞動省關東信越厚生局麻藥取締部（俗稱「マトリ」）已針對米倉展開正式調查。消息指出，調查早在6月展開，8月20日人員突襲搜查她位於東京都內與阿根廷籍舞者男友X氏同住的豪宅，並帶走疑似含有違法成分的物品。2天後，米倉飛往歐洲，展開為期2週的倫敦行程。

米倉涼子涉毒風波後異常沉寂，連取消3活動引爆疑雲。（路透）

米倉涼子9月6日返國時，《週刊文春》記者於機場直擊，面對「是否被調查」提問，她神情凝重、全程未回應。風波傳出後，她原定9月17日出席「BARNEYS NEW YORK」開幕典禮、9月25日參加「捷豹路虎」品牌記者會，以及10月6日「美腿大賞2025」頒獎典禮，卻全數臨時取消。經紀公司僅回應「身體狀況欠佳」，無法再說明細節。

對此，日本媒體指出，米倉涼子近期行蹤異常低調，除活動全停外，社群平台也未更新任何內容。麻藥取締部目前仍持續分析搜查所得樣本，若確認含非法成分，恐牽動日本演藝圈新一波震盪，《週刊文春》強調將持續追蹤後續進展。

