自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

于朦朧案翻新爆點！田海蓉公開對話紀錄 控導演造假

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星于朦朧上月11日身亡，死因至今眾說紛紜，隨著「圈內潛規則」與「暴力事件」等傳聞不斷延燒，曾被捲入17人關係名單的女星田海蓉，再度公開發聲，指控導演程青松「偽造對話內容」，並曬出完整紀錄與帳單自清，怒喊「我早就說不做證！」事件再掀輿論風暴。

于朦朧（右）案風暴未歇，田海蓉（左）遭抵制，怒曬「程青松（中）對話紀錄」。（組合照，翻攝自微博）于朦朧（右）案風暴未歇，田海蓉（左）遭抵制，怒曬「程青松（中）對話紀錄」。（組合照，翻攝自微博）

田海蓉早於9月底對程青松提起法律行動，當時就已強調「無法為其作證」。她近日再透過影片揭露當晚餐敘的具體時段與消費明細，證實雙方於9月10日晚間19時至21時50分在北京寶格麗酒店共進晚餐，並非案發關鍵時段。她同時比對程青松公布的截圖版本，指出對話中「我在處理事情」一句被刪除，質疑對方「有意造假」。

田海蓉表示，事發後自己與家人長期遭受謾罵與誹謗，身心俱疲，如今再度公開證據，是為了「捍衛清白、拒絕網暴」。她強調：「資訊瞬息萬變，不該有人因被剪輯過的訊息而失去生活安寧。」隨著她再度出面說明，程青松是否涉及偽造證據，成為網路輿論關注焦點。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中