自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

秋OUT音樂節今下午將登場！多元音樂陣容 打造台北最Chill秋季盛會

〔記者蔡愷恆／台北報導〕「2025秋OUT音樂節」即將於今（11）、明（12）盛大登場，場地橫跨公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場、寶藏巖旁河濱綠地。今日下午4點，台北市長蔣萬安也將出席致詞，一起在秋OUT感受台北最Chill、舒適的音樂季。這次秋OUT音樂節演出陣容龐大多元，將有10組國際藝人登場演出，包含日本Cornelius（小山田圭吾）、DJ KENTARO、KID FRESINO等人，本次也邀請4位台灣創作女聲9m88、陳嫺靜、Karencici以及Andr上台展現台灣新一代女性音樂人的豐富樣態。

北水處表示，秋OUT音樂節今年邁入第6屆，邀請10組國際藝人，包括日本澀谷系音樂教父Cornelius（小山田圭吾）闊別7年再度來台、亞洲第一位獲得DMC大賽世界冠軍的傳奇人物DJ KENTARO、嘻哈才子KID FRESINO與話題樂團「礼賛」、來自東京的影像與音樂製作鬼才VIDEOTAPEMUSIC也再次訪台演出。

秋OUT音樂節今年邀請10組日本、泰國、中國與多國籍藝人組成的樂團演出。（PIPE Live Music提供）秋OUT音樂節今年邀請10組日本、泰國、中國與多國籍藝人組成的樂團演出。（PIPE Live Music提供）

值得關注的是，本次音樂節有許多團體首次在台演出，除了神秘新團Mola Oddity，由藝人郭采潔化名Birdy K擔任主唱，攜手5位國際團員組成的遊牧迷幻樂團，還有以〈Dab Hi〉MV入圍2025年金曲獎的蒙古遊牧樂團NaraBara，以及泰國樂團quicksand bed。此外，攜手台灣金音迷幻雙人組合Mong Tong推出EP的泰團FORD TRIO（PLUK-SEK Service），以及近期與Leo王合作的北京爵士嘻哈歌手小老虎，都將登上秋OUT舞台與台北一同感受迷幻音樂的魅力。

秋OUT音樂節策展人童志偉強調，秋OUT音樂節從音樂風格、舞台設計、到場地布置，都在營造最Chill、舒適的活動氛圍，不僅步行可達、餐飲方便、還有乾淨明亮的廁所，與隨時可以躺著、坐著的悠閒環境。今年特別嚴選華語樂壇4大話題創作女聲，包括2度受邀的9m88與曲風多元的嘻哈歌手陳嫺靜、風光入圍金曲獎最佳華語女歌手的Karencici，還有提名金曲最佳新人的Andr，完整呈現台灣新一代女性音樂人的多樣姿態。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中