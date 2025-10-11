秋OUT音樂節今下午將登場！多元音樂陣容 打造台北最Chill秋季盛會

〔記者蔡愷恆／台北報導〕「2025秋OUT音樂節」即將於今（11）、明（12）盛大登場，場地橫跨公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場、寶藏巖旁河濱綠地。今日下午4點，台北市長蔣萬安也將出席致詞，一起在秋OUT感受台北最Chill、舒適的音樂季。這次秋OUT音樂節演出陣容龐大多元，將有10組國際藝人登場演出，包含日本Cornelius（小山田圭吾）、DJ KENTARO、KID FRESINO等人，本次也邀請4位台灣創作女聲9m88、陳嫺靜、Karencici以及Andr上台展現台灣新一代女性音樂人的豐富樣態。

北水處表示，秋OUT音樂節今年邁入第6屆，邀請10組國際藝人，包括日本澀谷系音樂教父Cornelius（小山田圭吾）闊別7年再度來台、亞洲第一位獲得DMC大賽世界冠軍的傳奇人物DJ KENTARO、嘻哈才子KID FRESINO與話題樂團「礼賛」、來自東京的影像與音樂製作鬼才VIDEOTAPEMUSIC也再次訪台演出。

請繼續往下閱讀...

秋OUT音樂節今年邀請10組日本、泰國、中國與多國籍藝人組成的樂團演出。（PIPE Live Music提供）

值得關注的是，本次音樂節有許多團體首次在台演出，除了神秘新團Mola Oddity，由藝人郭采潔化名Birdy K擔任主唱，攜手5位國際團員組成的遊牧迷幻樂團，還有以〈Dab Hi〉MV入圍2025年金曲獎的蒙古遊牧樂團NaraBara，以及泰國樂團quicksand bed。此外，攜手台灣金音迷幻雙人組合Mong Tong推出EP的泰團FORD TRIO（PLUK-SEK Service），以及近期與Leo王合作的北京爵士嘻哈歌手小老虎，都將登上秋OUT舞台與台北一同感受迷幻音樂的魅力。

秋OUT音樂節策展人童志偉強調，秋OUT音樂節從音樂風格、舞台設計、到場地布置，都在營造最Chill、舒適的活動氛圍，不僅步行可達、餐飲方便、還有乾淨明亮的廁所，與隨時可以躺著、坐著的悠閒環境。今年特別嚴選華語樂壇4大話題創作女聲，包括2度受邀的9m88與曲風多元的嘻哈歌手陳嫺靜、風光入圍金曲獎最佳華語女歌手的Karencici，還有提名金曲最佳新人的Andr，完整呈現台灣新一代女性音樂人的多樣姿態。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法