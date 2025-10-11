陳意涵「意外懷孕」當新手媽媽 認了「一度掙扎」哽咽吐真心話

蔡亘晏（左起）、劉冠廷、陳意涵、黃冠智、楊銘威主演《新手上路》。（文策院、四方四隅提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳意涵、劉冠廷、黃冠智、天心、李李仁、于子育、楊銘威、蔡亘晏主演的愛情喜劇《新手上路》日前正式殺青，陳意涵坦言，當初接這部戲很掙扎，「但希望能帶給新手媽媽和新手父母一些力量。劇組多數人都有育兒經驗，我們想用歡樂的方式告訴大家，育兒別給自己太大壓力，大家都在學習中，會越來越好。」

劉冠廷則開心表示，這部戲讓他「一圓小時候的夢想」：「就是小時候對表演的熱忱，感覺又被找回來了。這次與大家一起激發了很多前所未有的火花，表演上也是很大膽的嘗試！我覺得表演是很幸福的事，要開心享受表演的樂趣，非常期待作品將呈現給大家。」演員之間的火花更是強烈，天心直呼：「製作人和演員們都是我很熟悉的夥伴，我就像回到娘家一樣，在片場很有安全感，可以直接火力全開去演，很過癮！」

于子育飾演神仙角色，她非常期待播出：「在現在少子化社會，本劇題材相信可以帶給大家一些期待，也許會讓人想再戀愛想再生小孩！我覺得小孩就是天使、就是禮物，也希望能帶給社會更祥和溫暖的感覺。」她大讚所有演員的喜劇功力：「不愧都是入圍金鐘金馬的優秀演員們，真精彩！不管是什麼角色交給他們手上，他們都可以做的非常好，也讓我邊享受邊學習。」唯一遺憾是「這次演得不夠過癮！」

飾演「追愛宅男」的黃冠智則圓了高中的夢想，開心能演到對陳意涵表白的角色。他笑說在現場還能實習育兒知識，更推薦觀眾：「大家想哈哈大笑時可以看我們的戲，我們在現場拍戲時都憋笑的很辛苦，相信這份發自內心的歡樂可以傳遞給觀眾！」

楊銘威首度挑戰飾演鬼，也是首次與蔡亘晏合作，在劇中化身老宅中的一對「雙鬼」，更身兼重任成為靈界「保姆」，聯手幫陳意涵照顧初生嬰兒。角色設定的特殊性及擔綱本劇喜劇節奏的重責大任，讓這對鬼搭檔絞盡腦汁想梗以力求完美。兩位硬底子演員大展喜劇功力，無論是默契或「笑果」都超乎預期，每次對戲都讓其他演員險些笑場NG，蔡亘晏更毫不諱言表示，經過此次合作，她心目中「最欣賞的男演員」非楊銘威莫屬，楊銘威也沒讓眾人失望，不改搞笑本色，神來一筆回應：「我願意！」為這組靈界搭檔的合作下了最爆笑的註解。

製作人陳慧玲表示：「《新手上路》是首部以奇幻手法探討新手媽媽育兒挑戰的台劇，製作難度極高，我們結合特效與AI技術，不論在敘事手法或主題上，都希望為觀眾帶來眼前一亮的全新感受。」導演洪子鵬表示：「這次題材很特別也是必須被傳達的，本劇在述說剛身為父母的階段，包括我自己也是新手育兒，我們選擇用比較喜劇的方式去談這個嚴肅的育兒議題。希望大家都能好好理解這個故事，也期待有很好的迴響。」

《新手上路》預計將於明年正式播出。劇情大膽聚焦台灣現代社會的育兒困境，卻以幽默爆笑的方式呈現。女主角陳意涵飾演因意外懷孕而人生大翻轉的新手媽媽，陰錯陽差搬進劉冠廷的老家，屋內竟早就住了兩位「非人類」房客楊銘威、蔡亘晏。一場新手媽媽面臨育兒挑戰而瀕臨崩潰，同時與資深鬼魂的人鬼同居記就此爆發，掀起一連串靈異又笑中帶淚的事件。劉冠廷則化身「超級暖男」全力協助育兒，宅男黃冠智愛慕陳意涵，勇往直前加入追愛戰局。親情、愛情、靈異元素交錯，讓觀眾在歡笑中感受新手父母的甜蜜與心酸。

