雙十國慶館長靜悄悄！ 網酸「這次輪到館長過消失節」

中國十一國慶，「館長」陳之漢開直播直呼「祖國生日快樂」。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（10日）全台同慶雙十國慶，但知名網紅「館長」陳之漢卻在社群平台上保持低調，未發表任何動態，意外引發外界熱議。過去他曾在國慶前夕嘲諷「親中藝人」會消失，沒想到今年反而成了被網友點名的「消失節」主角，留言調侃：「這次輪到館長過消失節！」

回顧陳之漢的過往言行，他多次公開批評親中立場曖昧的藝人。2022年國慶日前夕，他曾在臉書貼文調侃：「大家好，明天大家知道是甚麼節日嗎～藝人消失節！」並附上多個笑臉符號，嘲諷藝人的立場不明。然而，近年來陳之漢頻繁前往中國上海、深圳等地參訪，其兩岸態度似乎逐漸親中。

今年，他在直播中甚至脫口表示：「要把賴清德的狗頭斬下來」，因言論引發刑事局約談。同時，他也曾在中國舉行的「93閱兵—抗戰勝利閱兵」直播中全程觀禮，興奮表示：「我沒睡，緊張到睡不著，早上6點多就在看CCTV轉播！」並多次點頭稱讚，盛讚「沒有任何國家敢欺負中國」，這與他過往批中立場形成強烈反差。

加上今年雙十國慶當天陳之漢完全沉默，連他平日最活躍的臉書也保持靜默，讓不少網友質疑他的立場是否出現轉變，紛紛留言表示：「果然換了地方就換腦袋」。

