誰害了于朦朧？網友截圖疑范世錡貼文「因為他該死」 10分鐘秒刪文藏玄機

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星范世錡近日捲入于朦朧事件中，雖然警方早已明確表示案件屬意外，但部分網友仍不相信，因此范世錡被視為害死于朦朧的共犯之一，因而遭到抵制。近日還有網友截圖范世錡在微博發文認了「殺了于朦朧」，還說這則貼文10分鐘後即被刪除，但被網友截圖流傳，只是該貼文的真偽無法確認，也有網友認為范世錡是被其他人推出來擋在風口浪尖。

范世錡（右）被認為是害死于朦朧（左）的共犯。（翻攝自微博）

范世錡那則貼文寫道：「無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧因為他該死。」

另外，范世錡會被認為是共犯的原因，還有流出的音檔，有網友將網路傳出的音檔，送至外國單位進行聲紋比對，結果顯示與范世錡的聲紋比對率高達99.57%，幾乎可以確定是同一人。

網友翻出范世錡認了自己殺于朦朧的截圖貼文，但真偽還待查證。（翻攝自threads）

然而，事件持續延燒，也對他的演藝活動造成衝擊。原定於10月18日在成都舉行的個人演唱會《熱血的笨蛋》，因網路輿論壓力與藝人身體狀況考量，范世錡工作室宣布取消演出，並承諾依規辦理退票及旅宿補償。另外，他所代言的品牌，包括周大福金飾與「庫迪咖啡」也因事件延燒而遭網友抵制，所有商業活動全面受影響，他主演的戲劇《許我耀眼》在輿論壓力下爭議不斷，不少觀眾揚言抵制該劇，甚至呼籲刪除他的戲份。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

