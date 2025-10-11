古裝男神化身「冷血閻羅」 酒醉強吻女星畫面網瘋傳

〔記者李紹綾／台北報導〕李昀銳、王影璐主演古裝喜劇《宴遇永安》，改編自櫻桃糕小說《長安小餐廳》，集結穿書和奇妙的祖孫戀元素，再搭配全家人齊心攜手創業、錯位愛情作為劇情主軸，尚未開播就吸引200萬人預約觀看，堪稱「2025年下半年的古裝喜劇黑馬」。

李昀銳在《宴遇永安》飾演「京兆少尹」。（愛爾達電視提供）

「古裝男神」李昀銳劇中飾演肩負治安與權力的「京兆少尹」，初登場冷淡、嚴厲且不近人情，被稱為「冷血閻羅」，他曾在訪問中聊到這個角色，他認為京兆少尹的情感變化是最核心的挑戰，初期對於從現代穿越來的沈韶光一家人充滿戒備，隨著劇情推進，他逐漸被沈家的美食和真心、敞開心扉，從冷面閻羅變成「呆萌祖宗」，展現溫柔反差的一面。

王影璐在《宴遇永安》飾演「沈韶光」。（愛爾達電視提供）

「實力派女神」王影璐飾演從現代穿越到古代的「沈韶光」，劇中性格活潑、靈動，靠著「美食攻略」一步步征服了冷面祖宗「京兆少尹」，面對衝突感滿滿的角色，她笑說自己就像「拋梗達人」，不時就會冒出「她逃他追」的現代金句，凸顯角色來自現代的靈動感。

《宴遇永安》主角群像海報。（愛爾達電視提供）

王影璐（左起）、李昀銳在《宴遇永安》組「歡迎光林CP」。（愛爾達電視提供）

另外，網友用諧音梗幫李昀銳和王影璐這個新鮮組合取名「歡迎光林CP」，也呼應劇中男女主角因美食結緣、相識，從年代差的「雞同鴨講」到彼此信任，逐漸走向雙向奔赴，兩人在劇中也有不少親密戲，不論是隔窗對望的深情、醉酒的強吻，還是半裸換衣的曖昧場景，光是預告影片就討論度破表，李昀銳也笑說：「角色之間的時空錯位正是劇情裡最有趣的部分，希望大家都能親自追劇！」。《宴遇永安》現正於MOD影劇館+、Hami Video和愛爾達電視同步跟播。

