自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

古裝男神化身「冷血閻羅」 酒醉強吻女星畫面網瘋傳

〔記者李紹綾／台北報導〕李昀銳、王影璐主演古裝喜劇《宴遇永安》，改編自櫻桃糕小說《長安小餐廳》，集結穿書和奇妙的祖孫戀元素，再搭配全家人齊心攜手創業、錯位愛情作為劇情主軸，尚未開播就吸引200萬人預約觀看，堪稱「2025年下半年的古裝喜劇黑馬」。

李昀銳在《宴遇永安》飾演「京兆少尹」。（愛爾達電視提供）李昀銳在《宴遇永安》飾演「京兆少尹」。（愛爾達電視提供）

「古裝男神」李昀銳劇中飾演肩負治安與權力的「京兆少尹」，初登場冷淡、嚴厲且不近人情，被稱為「冷血閻羅」，他曾在訪問中聊到這個角色，他認為京兆少尹的情感變化是最核心的挑戰，初期對於從現代穿越來的沈韶光一家人充滿戒備，隨著劇情推進，他逐漸被沈家的美食和真心、敞開心扉，從冷面閻羅變成「呆萌祖宗」，展現溫柔反差的一面。

王影璐在《宴遇永安》飾演「沈韶光」。（愛爾達電視提供）王影璐在《宴遇永安》飾演「沈韶光」。（愛爾達電視提供）

「實力派女神」王影璐飾演從現代穿越到古代的「沈韶光」，劇中性格活潑、靈動，靠著「美食攻略」一步步征服了冷面祖宗「京兆少尹」，面對衝突感滿滿的角色，她笑說自己就像「拋梗達人」，不時就會冒出「她逃他追」的現代金句，凸顯角色來自現代的靈動感。

《宴遇永安》主角群像海報。（愛爾達電視提供）《宴遇永安》主角群像海報。（愛爾達電視提供）

王影璐（左起）、李昀銳在《宴遇永安》組「歡迎光林CP」。（愛爾達電視提供）王影璐（左起）、李昀銳在《宴遇永安》組「歡迎光林CP」。（愛爾達電視提供）

另外，網友用諧音梗幫李昀銳和王影璐這個新鮮組合取名「歡迎光林CP」，也呼應劇中男女主角因美食結緣、相識，從年代差的「雞同鴨講」到彼此信任，逐漸走向雙向奔赴，兩人在劇中也有不少親密戲，不論是隔窗對望的深情、醉酒的強吻，還是半裸換衣的曖昧場景，光是預告影片就討論度破表，李昀銳也笑說：「角色之間的時空錯位正是劇情裡最有趣的部分，希望大家都能親自追劇！」。《宴遇永安》現正於MOD影劇館+、Hami Video和愛爾達電視同步跟播。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中