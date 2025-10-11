自由電子報
娛樂 最新消息

「2025搖滾台中」今天中午登場 HUSH、亞洲超人氣樂團開唱

〔記者蘇金鳳／台中報導〕就在今天！「2025搖滾台中」於11、12日連續兩天中午12:00-21:40，在圓滿戶外劇場與文心森林公園飆唱，邀請至本屆邀請到金曲歌王HUSH、人氣樂團美秀集團、超人氣老王樂隊、雙金得主洪佩瑜、日本超人氣樂團Cody・Lee（李）等超豪華卡司連番開唱，演出陣容堅強，有來自台灣、日本、韓國、香港、泰國、新加坡等地超過50組樂團輪番登場，要嗨翻台中。

美秀集團熱血開唱，與大家一起搖滾台中。（市府提供）美秀集團熱血開唱，與大家一起搖滾台中。（市府提供）

台中市政府新聞局長欒治誼表示，「搖滾台中」邁入第18年，是全台最具代表性的免費音樂祭之一。今年更是史上最具國際化的一屆，匯集台、日、韓、港、泰、新加坡等地樂團輪番開唱，並與日本富士搖滾音樂祭「ROOKIE A GO-GO」舞台獨家合作，展現台中與國際音樂能量的連結。

金曲歌王HUSH更是歡迎酷哥辣妹穿著自己最喜歡的音樂節服裝在台下跳舞擁抱，他並表示，這次會準備辣到流汗、辣到哭的歌單，「希望台下的觀眾想搖擺就搖擺、想哭想笑就盡情做自己！」他更強調，「搖滾精神是對所有事情保持懷疑與假設，然後辯證」。

金曲歌王hush將至搖滾台中飆唱。（市府提供）金曲歌王hush將至搖滾台中飆唱。（市府提供）

芒果醬Mango Jump是第4次來到搖滾台中，強調去年第一次站上圓滿劇場，現場超級壯觀，從那之後就一直很期待可以再到圓滿劇場演出。

新聞局表示，今年活動將設置4個舞台，超過50組樂團輪番演出，帶來多元風格演出，讓樂迷感受不同音樂風格交織的音樂能量，一起感受音樂熱力，讓城市與樂迷共同 ROCK！搖滾台中再次與日本富士搖滾音樂祭「ROOKIE A GO-GO」舞台合作，邀請多組備受矚目的日本新秀樂團來台演出，包括 HOME、ANORAK!、SATOH、眞名子新等，將最前線的音樂能量帶到台中。

