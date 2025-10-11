自由電子報
娛樂 電影

施柏宇快30歲還要當高中生！鬆口高雄置產：幫記者買房子

〔記者廖俐惠／高雄報導〕施柏宇擔任高雄電影節大使，昨天（10日）參加開幕典禮並受訪，分享近年角色多以高中生為主，不過29歲的他表示「還要繼續演」，理由是「有錢還是要賺」。

施柏宇先前為拍戲在高雄拍攝一個多月左右，在緊張的同時也感到很放鬆，且滿習慣高雄的生活天氣，也對高雄的美食瞭若指掌，最喜歡三輪車顏家肉圓、牛老大等等，也會到歷史博物館、文化路夜市逛逛。提到下禮拜他最喜歡的BLACKPINK要在高雄世運主場館表演，他似乎不會出席，笑說：「要回去賺錢。」

不過先前施柏宇傳出與李沐在高雄拍攝《微醺大飯店1980s》時擦出愛火，但李沐忽冷忽熱態度讓施柏宇很是受傷，這段戀情僅兩個月就沒稿頭了。被問到高雄是不是「傷心地」？施柏宇立刻使出綜藝摔，表示「沒有啦，就是好好拍戲，拍的時候都滿開心的啊。」他也提到因為自己有一陣子沒有拍劇，有些不適應，邵雨薇也會跟他分享怎麼樣表演張力才會更明顯，現場相處是很和睦的。

施柏宇擔任高雄電影節的影展大使。（高雄電影節提供）施柏宇擔任高雄電影節的影展大使。（高雄電影節提供）

施柏宇現階段正拍攝鬼片《立入禁止：梧枝鎮凶宅》中，又再度演學生，他透露今年在電影《夏日最後的祕密》中為了要演高中生，鬍子還得去做醫美雷射，雖然沒有哭出來，不過實在痛得不得了，只做到人中就不做了，後來改用冰點雷射。他分享，自己已經快要30歲，劇組一堆23歲的年輕演員，發現能量真的差很多，笑說有一次與23歲的盧以恩拍戲時，他在拍戲中間空檔一定得喘口氣，但盧以恩卻能一直聊天，讓他感嘆：「我懂佳嬿姐了。」

施柏宇6年前拍台劇《想見你》時也才23歲，至今仍在演高中生角色。被問到會不會不想再演高中生？施柏宇幽默回應：「有錢還是要賺啊！如果我賺到很多錢，幫各位（記者）買房子，包一整個小區。」此話一出，讓記者各個笑到不行，希望他能遵守諾言。施柏宇也分享，其實柯佳嬿鼓勵他，能夠演高中生時盡量演，畢竟每個高中生角色性格不同，讓他也覺得頗有道理。

前陣子施柏宇前往韓國宣傳《夏日最後的祕密》，他大讚韓國粉絲應援很厲害，還寫著「老公嫁給我」的牌子，讓他直呼非常熱情，也坦言滿驚訝的，因為已經很久沒去韓國，竟還能受到這樣的歡迎，言詞中似乎有些意外。

點圖放大
點圖放大

