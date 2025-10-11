自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國網友都看不下去！抖音網紅遊日失控 當街搭訕小孩要零食

中國網紅在大阪旅遊的脫序行為，掀起兩國網友罵聲。（翻攝自YouTube）中國網紅在大阪旅遊的脫序行為，掀起兩國網友罵聲。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音網紅「一棵樹」近日在網路掀起罵聲。他以「2500元人民幣玩大阪12天」為題拍攝旅遊影片，卻因離譜行徑惹怒中日兩國網友。

這位擁有20萬粉絲的大學生在大阪展開極限省錢挑戰，卻頻頻做出脫序舉動：在機場廁所洗頭、把烘手機當吹風機用，還違規攜帶肉類入境，事後不滿日本規定嚴格。

更誇張的是，他在電車上高聲唱歌、搭訕小孩討零食，甚至因為沒訂住宿，把旅行行李丟在路邊草叢，再走進超商買早餐，還在鏡頭前偷罵店員日文髒話。

影片曝光後，連中國網友都看不下去，紛紛痛批：「這不是省錢，是沒素質」、「這種人就是國際形象的毒瘤」。日本網友也氣炸：「像猴子一樣」、「遇到這種人應該直接報警」。

相關片段甚至被搬運到YouTube，底下留言直言：「片主用心良苦，冒險翻牆也要把強國人的素質公諸於世」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中