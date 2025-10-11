中國網友都看不下去！抖音網紅遊日失控 當街搭訕小孩要零食

中國網紅在大阪旅遊的脫序行為，掀起兩國網友罵聲。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音網紅「一棵樹」近日在網路掀起罵聲。他以「2500元人民幣玩大阪12天」為題拍攝旅遊影片，卻因離譜行徑惹怒中日兩國網友。

這位擁有20萬粉絲的大學生在大阪展開極限省錢挑戰，卻頻頻做出脫序舉動：在機場廁所洗頭、把烘手機當吹風機用，還違規攜帶肉類入境，事後不滿日本規定嚴格。

更誇張的是，他在電車上高聲唱歌、搭訕小孩討零食，甚至因為沒訂住宿，把旅行行李丟在路邊草叢，再走進超商買早餐，還在鏡頭前偷罵店員日文髒話。

影片曝光後，連中國網友都看不下去，紛紛痛批：「這不是省錢，是沒素質」、「這種人就是國際形象的毒瘤」。日本網友也氣炸：「像猴子一樣」、「遇到這種人應該直接報警」。

相關片段甚至被搬運到YouTube，底下留言直言：「片主用心良苦，冒險翻牆也要把強國人的素質公諸於世」。

