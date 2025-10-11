《中文怪物》錯過兩位狠角色！李多慧「沒空回」、夢多喊「ㄅㄆㄇ是極限」

法籍YouTuber「酷」斥資500萬打造的中文實境節目《中文怪物》。（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路節目《中文怪物》開播以來討論度居高不下，找來百位在台外籍人士比拚中文實力，節目話題十足。不過觀眾也好奇，近日人氣飆升的韓籍啦啦隊女神李多慧怎麼沒參戰？對此，節目企劃阿毛日前在Podcast節目《澤毛好奇》親自揭密，其實製作單位早就「發出邀請」，但李多慧那頭遲遲沒有回應，疑似太忙而錯失合作。

李多慧自2023年來台發展後，中文進步神速，從過去必須靠翻譯陪同，到如今已能獨自接受訪問、與粉絲互動流利無礙。不過她行程滿檔，不僅要南北奔波應援球賽，也經營個人YouTube頻道，日前還現身花蓮參與災後救援，無暇分身參與節目，外界也表示理解。

李多慧日前現身花蓮助清淤。（翻攝自IG）

另一位被粉絲敲碗的外籍藝人夢多，則是自己跳出來說分明。他8日拍片坦言，其實《中文怪物》確實有找過他，但他選擇婉拒。夢多笑說，首先是因為他「不熟節目主持人酷」，加上擔心節奏對不上：「裡面一堆網紅、素人，我怕我接不上他們的節奏。」

更讓粉絲笑翻的是，夢多還自曝自己的語文障礙：「我其實沒正式學過中文，ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ就是極限了，聲調我也分不清楚！」坦言雖然在台灣打滾多年，但語法、注音仍然一知半解，因此才不敢硬著頭皮上節目挑戰。

