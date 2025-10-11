自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《偷偷藏不住》桑家兄妹合體！ 馬伯騫突現身陪吃變「鬥嘴現場」

趙露思（右）與馬伯騫兩人因戲認識。（翻攝微博）趙露思（右）與馬伯騫兩人因戲認識。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中秋節當晚，趙露思開啟直播陪粉絲聊天，沒想到下一秒馬伯騫突然現身餐桌旁，讓粉絲瞬間暴動，留言區直接變成「兄妹見面實錄」。兩人一見面就開始鬥嘴，從搶食物到互相吐槽，整場直播完全像無劇本綜藝現場。

馬伯騫（右）現身趙露思直播。（翻攝微博）馬伯騫（右）現身趙露思直播。（翻攝微博）

馬伯騫一坐下就哀號自己餓了一整天，開始狂掃桌上菜餚，趙露思嘴上嫌棄「每次都這樣」，手卻很誠實地把食物遞過去。接著她突然開啟審問模式，逼問對方是否有看自己主演的新劇《許我耀眼》，馬伯騫瞬間露出心虛表情，乖乖自首「最近真的太忙」，但至少還記得劇名，成功勉強及格。

更好笑的是，馬伯騫竟在鏡頭前直接脫外套秀肌肉，結果換來趙露思一臉無奈翻白眼，表情宛如：「拜託你給我收斂一點。」網友看完紛紛留言：「這對根本本色演出！」、「官方認證的桑家兄妹無誤」、「這互動比偶像劇還真實！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中