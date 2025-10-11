《偷偷藏不住》桑家兄妹合體！ 馬伯騫突現身陪吃變「鬥嘴現場」

趙露思（右）與馬伯騫兩人因戲認識。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中秋節當晚，趙露思開啟直播陪粉絲聊天，沒想到下一秒馬伯騫突然現身餐桌旁，讓粉絲瞬間暴動，留言區直接變成「兄妹見面實錄」。兩人一見面就開始鬥嘴，從搶食物到互相吐槽，整場直播完全像無劇本綜藝現場。

馬伯騫（右）現身趙露思直播。（翻攝微博）

馬伯騫一坐下就哀號自己餓了一整天，開始狂掃桌上菜餚，趙露思嘴上嫌棄「每次都這樣」，手卻很誠實地把食物遞過去。接著她突然開啟審問模式，逼問對方是否有看自己主演的新劇《許我耀眼》，馬伯騫瞬間露出心虛表情，乖乖自首「最近真的太忙」，但至少還記得劇名，成功勉強及格。

更好笑的是，馬伯騫竟在鏡頭前直接脫外套秀肌肉，結果換來趙露思一臉無奈翻白眼，表情宛如：「拜託你給我收斂一點。」網友看完紛紛留言：「這對根本本色演出！」、「官方認證的桑家兄妹無誤」、「這互動比偶像劇還真實！」

