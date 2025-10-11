自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

台8女神翻出24歲嫩照！陳珮騏見清純模樣感慨「我真的老了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳珮騏以犀利演技和亮眼外型被封為「台八女神」，近日她在家進行「斷捨離」時，意外翻出一張24歲時的模特兒舊照，她在照片裡身穿牛仔拼布連身套裝、戴著墨鏡燦笑入鏡，清純模樣令人驚豔，不過她則感慨表示：「原來我真的老了！」一句話流露出歲月感觸，也掀起粉絲熱烈朝聖。

陳珮騏翻出24歲清純照，感慨時光流逝。（組合照，翻攝自臉書）陳珮騏翻出24歲清純照，感慨時光流逝。（組合照，翻攝自臉書）

陳珮騏透露，這張照片拍攝於她剛出道時期，當時以藝名「陳騏」在模特兒公司活動，名字正是由何老師為她取的，她說每次展開斷捨離，總會翻出讓人「又驚又暖」的舊物與回憶，而這次翻出舊照，更讓她再次感嘆：「原來我真的老了。」她也不忘感謝恩師提攜，「一輩子難忘的感激」。

陳珮騏24歲清純模樣曝光。（翻攝自臉書）陳珮騏24歲清純模樣曝光。（翻攝自臉書）

陳珮騏的美照曝光後，粉絲留言區瞬間湧入激讚：「根本沒變啊啊啊！」、「笑容還是一樣甜」、「妳根本是逆齡！」、「48歲還是少女氣質～」不少網友直呼陳珮騏是「真正的凍齡代表」，從青春模特兒到八點檔女神，依舊美得自然、從容不減當年。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中