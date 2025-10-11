台8女神翻出24歲嫩照！陳珮騏見清純模樣感慨「我真的老了」

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳珮騏以犀利演技和亮眼外型被封為「台八女神」，近日她在家進行「斷捨離」時，意外翻出一張24歲時的模特兒舊照，她在照片裡身穿牛仔拼布連身套裝、戴著墨鏡燦笑入鏡，清純模樣令人驚豔，不過她則感慨表示：「原來我真的老了！」一句話流露出歲月感觸，也掀起粉絲熱烈朝聖。

陳珮騏翻出24歲清純照，感慨時光流逝。（組合照，翻攝自臉書）

陳珮騏透露，這張照片拍攝於她剛出道時期，當時以藝名「陳騏」在模特兒公司活動，名字正是由何老師為她取的，她說每次展開斷捨離，總會翻出讓人「又驚又暖」的舊物與回憶，而這次翻出舊照，更讓她再次感嘆：「原來我真的老了。」她也不忘感謝恩師提攜，「一輩子難忘的感激」。

請繼續往下閱讀...

陳珮騏24歲清純模樣曝光。（翻攝自臉書）

陳珮騏的美照曝光後，粉絲留言區瞬間湧入激讚：「根本沒變啊啊啊！」、「笑容還是一樣甜」、「妳根本是逆齡！」、「48歲還是少女氣質～」不少網友直呼陳珮騏是「真正的凍齡代表」，從青春模特兒到八點檔女神，依舊美得自然、從容不減當年。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法