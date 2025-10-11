自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（專訪）鄭進一當眾翻臉直接放鳥 大咖歌王否認決裂全說了

「痛苦歌王」孫情認真備戰演唱會。（記者胡舜翔攝）「痛苦歌王」孫情認真備戰演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕81歲的「痛苦歌王」孫情正在全心備戰演唱會，他非常珍惜每一次的演出，更放話：「我就是走一步算一步，隨遇而安。」離婚多年恢復單身的他也想好了身後事的規劃，已經交代身旁親友，「若那一天我走了，也不急救，插管真的太痛苦。」不願意再多受罪。

孫情否認鬧翻鄭進一，受訪回應兩人關係。（記者胡舜翔攝）孫情否認鬧翻鄭進一，受訪回應兩人關係。（記者胡舜翔攝）

前陣子好友鄭進一臨時放鳥他的記者會，孫情受訪提到此事，語氣中仍帶著一點無奈，「沒有去問他，可能真的在不爽吧，我也不知道，他這個人啊，個性就是很神經質。」被問及兩人是否鬧翻，他搖著頭笑說，「沒有啦！他是性情中人，我們就是那種吃飯、喝咖啡的朋友，平常相處上都挺隨性的。」

孫情自稱現在是「黃金單身漢」。（記者胡舜翔攝）孫情自稱現在是「黃金單身漢」。（記者胡舜翔攝）

孫情透露與鄭進一認識超過20年，「我們常常吃飯、喝咖啡，是咖啡友啦！他真的是個真性情的人，很有個性，也很奇怪的個性。」說到一半還忍不住笑出聲，「我們見面都在瞎扯蛋，從來不聊正事。」鬆口上月底還有在活動上碰到面。

鄭進一。（資料照，記者潘少棠攝）鄭進一。（資料照，記者潘少棠攝）

孫情11月8、9日在台中中興大學惠蓀堂開唱，離婚8年的他當年「淨身出戶」，包括在東區的房產全都送給前妻跟孩子，他受訪改口自稱是「黃金單身漢」，招認沒有固定對象，一個人獨居過得非常習慣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中