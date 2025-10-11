（專訪）鄭進一當眾翻臉直接放鳥 大咖歌王否認決裂全說了

「痛苦歌王」孫情認真備戰演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕81歲的「痛苦歌王」孫情正在全心備戰演唱會，他非常珍惜每一次的演出，更放話：「我就是走一步算一步，隨遇而安。」離婚多年恢復單身的他也想好了身後事的規劃，已經交代身旁親友，「若那一天我走了，也不急救，插管真的太痛苦。」不願意再多受罪。

前陣子好友鄭進一臨時放鳥他的記者會，孫情受訪提到此事，語氣中仍帶著一點無奈，「沒有去問他，可能真的在不爽吧，我也不知道，他這個人啊，個性就是很神經質。」被問及兩人是否鬧翻，他搖著頭笑說，「沒有啦！他是性情中人，我們就是那種吃飯、喝咖啡的朋友，平常相處上都挺隨性的。」

孫情透露與鄭進一認識超過20年，「我們常常吃飯、喝咖啡，是咖啡友啦！他真的是個真性情的人，很有個性，也很奇怪的個性。」說到一半還忍不住笑出聲，「我們見面都在瞎扯蛋，從來不聊正事。」鬆口上月底還有在活動上碰到面。

孫情11月8、9日在台中中興大學惠蓀堂開唱，離婚8年的他當年「淨身出戶」，包括在東區的房產全都送給前妻跟孩子，他受訪改口自稱是「黃金單身漢」，招認沒有固定對象，一個人獨居過得非常習慣。

