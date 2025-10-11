自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

于朦朧慘案翻版？郭俊辰直播疑比「540求救手勢」 工作室發聲了

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男演員郭俊辰近日被捲入輿論風暴，繼演員于朦朧驟逝後，有網友爆料他名下也出現軍火空殼公司，更指他在10月1日生日直播中疑似比出「540求救手勢」，引發外界聯想與恐慌。對此，郭俊辰工作室昨（10日）發出嚴正聲明，強調「惡意造謠、詛咒與謠傳已嚴重干擾藝人生活」，並已向公安機關正式報案。

郭俊辰被指在直播中比出求救手勢。（組合照，翻攝自微博）郭俊辰被指在直播中比出求救手勢。（組合照，翻攝自微博）

工作室聲明中指出，近期持續有極端言論針對郭俊辰進行人身攻擊與惡意詛咒，部分帳號甚至以「關心」為名，散布陰謀論與虛假信息。聲明強調：「對於任何惡意編造虛假警情、散播謠言者，我方已取證並報警。」文件上也明確註明郭俊辰於10月9日已配合公安完成核實程序，對造謠與誹謗行為保留法律追訴權。

郭俊辰近期因于朦朧事件遭波及，被網友懷疑「可能是下一個受害者」，輿論瘋傳他在直播中「比出求救手勢」、「說話含暗示」。然而，工作室回應一切均屬子虛烏有，呼籲大眾「理性辨識網路內容、勿被帶節奏」，更感謝粉絲理性守護與支持。

郭俊辰工作室發聲明駁斥謠言。（翻攝自微博）郭俊辰工作室發聲明駁斥謠言。（翻攝自微博）

聲明最後呼籲社會大眾理性對待網路資訊，不信謠、不傳謠，「請勿讓惡意言論傷害無辜」，不少粉絲也留言聲援，「網路陰謀論太誇張了」、「他只是正常直播過生日」、「希望好演員能被還以清白」。事件仍在發酵中，但官方報警舉動已顯示決心平息風波。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中