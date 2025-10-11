于朦朧慘案翻版？郭俊辰直播疑比「540求救手勢」 工作室發聲了

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男演員郭俊辰近日被捲入輿論風暴，繼演員于朦朧驟逝後，有網友爆料他名下也出現軍火空殼公司，更指他在10月1日生日直播中疑似比出「540求救手勢」，引發外界聯想與恐慌。對此，郭俊辰工作室昨（10日）發出嚴正聲明，強調「惡意造謠、詛咒與謠傳已嚴重干擾藝人生活」，並已向公安機關正式報案。

郭俊辰被指在直播中比出求救手勢。（組合照，翻攝自微博）

工作室聲明中指出，近期持續有極端言論針對郭俊辰進行人身攻擊與惡意詛咒，部分帳號甚至以「關心」為名，散布陰謀論與虛假信息。聲明強調：「對於任何惡意編造虛假警情、散播謠言者，我方已取證並報警。」文件上也明確註明郭俊辰於10月9日已配合公安完成核實程序，對造謠與誹謗行為保留法律追訴權。

郭俊辰近期因于朦朧事件遭波及，被網友懷疑「可能是下一個受害者」，輿論瘋傳他在直播中「比出求救手勢」、「說話含暗示」。然而，工作室回應一切均屬子虛烏有，呼籲大眾「理性辨識網路內容、勿被帶節奏」，更感謝粉絲理性守護與支持。

郭俊辰工作室發聲明駁斥謠言。（翻攝自微博）

聲明最後呼籲社會大眾理性對待網路資訊，不信謠、不傳謠，「請勿讓惡意言論傷害無辜」，不少粉絲也留言聲援，「網路陰謀論太誇張了」、「他只是正常直播過生日」、「希望好演員能被還以清白」。事件仍在發酵中，但官方報警舉動已顯示決心平息風波。

