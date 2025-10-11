賈永婕激動落淚！鏟子超人飛上101夜空 萬人掌聲掀最暖國慶夜

〔記者邱奕欽／台北報導〕2025年國慶夜晚，台北信義區上空上演震撼的「Gen.TAIWAN．我們的時刻」國慶展演，融合高空煙火、無人機編隊、雷射光影與音樂特效，吸引超過7萬名民眾觀賞。當壓軸煙火從台北101全棟綻放的瞬間，展演總策劃人賈永婕難掩激動神情，現場氣氛熱烈，不少人見她紅著眼眶也跟著動容。

賈永婕在完成國慶煙火秀後激動落淚。（組合照，翻攝自臉書、記者方賓照攝）

賈永婕透露，這次展演歷時數月籌備，最想傳達的就是「台灣的韌性與愛」，她指出花蓮水災後全台民眾化身「鏟子超人」投入救災，這份團結精神令人感動，因此特別將「鏟子超人」形象納入展演，用光影向所有志工致敬。當無人機排出「台灣加油」與「❤️TAIWAN」畫面時，全場掌聲不斷。

壓軸的3分鐘煙火從台北101全棟綻放，整場展演展現科技與文化結合的台灣魅力，賈永婕在順利完成任務後更忍不住落淚，她同時預告今年跨年煙火將持續6分鐘，且全部採用台灣原創音樂，她更強調願意不斷挑戰自己，為民眾帶來更好的表演。

