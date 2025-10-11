自由電子報
娛樂 音樂

台語界鄧紫棋是她！老公是拆除界歌王黑鷹 最接地氣組合曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「拆除界歌王」黑鷹與有「台語界鄧紫棋」稱號的甜妻芷琦合體出道，攜手推出首支單曲《舊情永難忘》，他們身上都有刺青，黑鷹擁有帥氣龍形半甲，芷琦左肩刺鳳凰、手內側有貓刺青，都是由舅舅親手操刀。她笑說：「以前爸爸不准我刺青，後來我拜託他，他才說好，但不能刺蜈蚣，才改成鳳凰。」夫妻倆坦言「刺青真的會上癮」。

其實黑鷹與芷琦都愛唱歌，時常征戰各大比賽，黑鷹笑說：「才比了兩三年，居然被伯樂相中，可以發歌圓夢，做夢也會笑！」伯樂楊彩藝為這對CP傾力統籌歌曲《舊情永難忘》，讓黑鷹一聽直覺「這首就是我們的歌！」堅信是命中註定，「應該是第六感，覺得這首歌在等著我們！」

黑鷹與甜妻芷琦正式出道。（黑鷹x芷琦提供）黑鷹與甜妻芷琦正式出道。（黑鷹x芷琦提供）

黑鷹的本業是拆除與老屋翻新的工程老闆，創業5年從小工做起，靠雙手拼出一片天。回憶最驚險的一次，他說：「有次在鷹架上中暑，整個人暈掉摔下來，還好只有一層樓。」否則後果不堪設想。

夫妻倆一路打拚不容易，芷琦也陪著黑鷹度過難關，「剛開始創業時，她幫我搬了一百多包廢土，從四樓一包一包扛下來，真的很辛苦！」他感性說：「那時候她可以不用這麼累，但她願意陪我一起。」

黑鷹與甜妻芷琦甜蜜放閃。（黑鷹x芷琦提供）黑鷹與甜妻芷琦甜蜜放閃。（黑鷹x芷琦提供）

而黑鷹鐵漢的另一面竟是超暖的廚神，原來黑鷹的爸爸早年是辦桌師傅，他從小耳濡目染學會好手藝，當年就是靠一桌菜打動芷琦芳心。芷琦笑說：「第一次吃他煮的飯就覺得這男人可以嫁！」婚後更被寵到不行，「他吃飯都會幫我剝蝦、盛湯，到現在都還是。」黑鷹甜笑補刀：「我以前是廚師，煮飯是我的浪漫啦！」

這對夫妻的緣分更是命中注定。芷琦的舅舅和黑鷹的弟弟是同學，兩人因此在黑鷹生日派對上認識。芷琦語出驚人回憶：「第一次看到他覺得他很老！」沒想到黑鷹真情以對，僅追十幾天就得到芳心，還親自幫她打掃家務，根本行動派暖男！兩人相差八歲、認識八年、結婚五年，被朋友稱為「最接地氣的幸福代表」。

點圖放大header
點圖放大body

