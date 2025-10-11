自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

梅艷芳62歲冥誕張曼玉哭了！錯過最後一面遺憾曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨天是百變天后梅艷芳的62歲冥誕，曾與她合作《東方三俠》、《戰神傳說》等電影的國際影后張曼玉，特地剪輯影片追思好友，過程中忍不住落淚，更稱梅艷芳是「香港女兒」。

昨天是梅艷芳的62歲冥誕。（高雄電影館提供）昨天是梅艷芳的62歲冥誕。（高雄電影館提供）

張曼玉親自出手，在社群緬懷好友，透露入行拍攝第二部電影《緣份》時就與梅艷芳相識，她說：「那時候我們還是青春少女呢！」後來梅艷芳也憑該片榮獲金像獎最佳女配角。

張曼玉稱梅艷芳個性慷慨、爽快、率直又愛恨分明，兩人合作《緣份》，幾年後才真正成為朋友，慢慢累積友誼，「她雖然只比我大一歲，但她一直就像我一個大姊姊。」

張曼玉近來認真經營社群。（翻攝自小紅書）張曼玉近來認真經營社群。（翻攝自小紅書）

張曼玉也說：「和她做朋友的唯一遺憾，是在她走前，我們沒有正式的告別。記得最後一次見面，她抱著我說：『Maggie，今年我的生日派對，你一定要來啊。』可惜因為工作不在香港，沒能回來參加。那時候真的想不到，原來那次是最後一個見她的機會。」感嘆真的錯過了。

張曼玉表示：「直到今天，在我心裡她仍然存在，現在也經常會想念她。因為她不只是香港人最愛、最偉大的女歌手，她是我永遠的好朋友，Anita。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中