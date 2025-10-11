梅艷芳62歲冥誕張曼玉哭了！錯過最後一面遺憾曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨天是百變天后梅艷芳的62歲冥誕，曾與她合作《東方三俠》、《戰神傳說》等電影的國際影后張曼玉，特地剪輯影片追思好友，過程中忍不住落淚，更稱梅艷芳是「香港女兒」。

昨天是梅艷芳的62歲冥誕。（高雄電影館提供）

張曼玉親自出手，在社群緬懷好友，透露入行拍攝第二部電影《緣份》時就與梅艷芳相識，她說：「那時候我們還是青春少女呢！」後來梅艷芳也憑該片榮獲金像獎最佳女配角。

請繼續往下閱讀...

張曼玉稱梅艷芳個性慷慨、爽快、率直又愛恨分明，兩人合作《緣份》，幾年後才真正成為朋友，慢慢累積友誼，「她雖然只比我大一歲，但她一直就像我一個大姊姊。」

張曼玉近來認真經營社群。（翻攝自小紅書）

張曼玉也說：「和她做朋友的唯一遺憾，是在她走前，我們沒有正式的告別。記得最後一次見面，她抱著我說：『Maggie，今年我的生日派對，你一定要來啊。』可惜因為工作不在香港，沒能回來參加。那時候真的想不到，原來那次是最後一個見她的機會。」感嘆真的錯過了。

張曼玉表示：「直到今天，在我心裡她仍然存在，現在也經常會想念她。因為她不只是香港人最愛、最偉大的女歌手，她是我永遠的好朋友，Anita。」

