超狂「香菜豬血糕蛋餅」聽過嗎？連晨翔早餐店拜師竟先鬧笑話

〔記者蕭方綺／台北報導〕連晨翔在TVBS《舊金山美容院》中化身廚藝高超、創意十足的早餐達人「江之浩」，一手煎出香氣逼人的台味蛋餅。然而現實生活中的連晨翔，廚藝被笑虧是「幼幼班」，為了完美詮釋「早安系男神」，他在開拍前特地跑到早餐店拜師學藝，展開一場「早餐修煉之旅」，期間鬧出不少笑話，像是老闆提到「我們沒有單賣荷包蛋」，他卻聽成「丹麥荷包蛋」，一臉呆萌，讓現場笑成一團。

連晨翔在《舊金山美容院》中化身「早安系男神」。（TVBS提供）

最後他總算練出一手絕活，端出招牌代表作「香菜豬血糕蛋餅」，沒想到就在他學成回歸劇組後，那家早餐店竟收攤，讓他直呼：「真的有點捨不得！」

連晨翔回憶當時連打蛋、翻蛋都不熟悉，第一次站上大煎台就手忙腳亂，「最難的是一次煎好幾份，一不小心就亂成一團」，他前前後後花了3、4天泡在早餐店裡，從最基本的煎荷包蛋、捲餅，一直到擺盤全都親力親為，終於從零經驗練成「蛋餅小師傅」。他笑說那幾天早上比拍戲還早起，搞得像真的開早餐店一樣，他苦笑：「老闆說什麼我就照做，戰戰兢兢不敢偷懶。」

連晨翔開拍前特別到早餐店展開「早餐修煉之旅」。（TVBS提供）

連晨翔在劇中的招牌料理是「香菜豬血糕蛋餅」，恰恰呼應近期台灣吹起的香菜熱潮，市面上各式香菜產品都能引爆熱議。他自爆私下就是香菜狂熱者，還驕傲表示：「我是香菜派！拍戲的時候，那道蛋餅我吃了好多個，平常吃麵或喝湯也一定加香菜！」去年培訓時，他按照老闆的指示，戰戰兢兢煎出自豪作品，沒想到工作人員吃完卻虧他：「好吃是因為材料好！」讓他哭笑不得，只能繼續苦練手藝。

連晨翔在《舊金山美容院》裡廚藝精湛，每天推出不一樣的創意早餐。（TVBS提供）

《舊金山美容院》播出在即，連晨翔卻得知當初收他為徒的早餐店老闆，已因人生規劃歇業，他不捨地感性喊話：「謝謝老闆的教導，希望你未來一切順利。」雖然當初為戲而學廚藝，如今連晨翔練出興趣，他笑說現在最擅長的是滷味，未來不排除拍一支「江之浩的廚房」特別影片，還幽默表示：「豬血糕蛋餅倒還沒做給爸媽吃過，到時候順便錄一支影片給大家笑一下！」

《舊金山美容院》自10/19起，每週日晚間8點連播兩集，在TVBS 42頻道、TVBS精彩台（MOD）首播；晚間10點在Netflix、晚間11點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+同日播出。中視也將在12月播出。

