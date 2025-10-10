自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鶴戰勝癌魔重生 超正女友露面迎來「愛的結晶」

鶴The Crane與設計師李君慈合體出席活動。（A CRANE提供）鶴The Crane與設計師李君慈合體出席活動。（A CRANE提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂才子鶴The Crane戰勝癌魔，生日前夕爆出喜訊，與平面設計師女友李君慈迎來「愛的結晶」，他以新專輯《Same Stories, Different Narratives》的反派主題延伸，推出兩人共同合作的服裝品牌「A CRANE」。

鶴The Crane把「反派」一詞具象化，更與知名女裝01 WOOMIN合作，催生〈VILLAIN〉聯名膠囊系列。小倆口聯袂現身01 WOOMIN LAB x A CRANE 〈VILLAIN〉聯名膠囊系列快閃活動，親自導覽講述系列構思與服裝細節，讓音樂與服裝之間的聯繫在現場被具象展開。

鶴The Crane透露：「在這場合作裡，對反派角色的想像並未止於氛圍營造，而是被細膩地轉譯為具體的造型。」他更親自擔任模特兒，示範最具代表性的單品，也是他的「第一條裙子」，是一件百褶雙層綁裙，這是他的嶄新嘗試，也是一次對文化符碼的回應。

值得一提的是，聯名快閃活動上親朋好友紛紛到場支持，現場聚集眾多音樂與時尚圈熟悉面孔，包含 Gummy B、李浩瑋、莫宰羊等人共襄盛舉，下週將迎來31歲生日的他，也分享生日願望，「身體健康是一定要的！然後推出的作品都能獲得大家喜歡。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中