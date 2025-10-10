鶴戰勝癌魔重生 超正女友露面迎來「愛的結晶」

鶴The Crane與設計師李君慈合體出席活動。（A CRANE提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂才子鶴The Crane戰勝癌魔，生日前夕爆出喜訊，與平面設計師女友李君慈迎來「愛的結晶」，他以新專輯《Same Stories, Different Narratives》的反派主題延伸，推出兩人共同合作的服裝品牌「A CRANE」。

鶴The Crane把「反派」一詞具象化，更與知名女裝01 WOOMIN合作，催生〈VILLAIN〉聯名膠囊系列。小倆口聯袂現身01 WOOMIN LAB x A CRANE 〈VILLAIN〉聯名膠囊系列快閃活動，親自導覽講述系列構思與服裝細節，讓音樂與服裝之間的聯繫在現場被具象展開。

鶴The Crane透露：「在這場合作裡，對反派角色的想像並未止於氛圍營造，而是被細膩地轉譯為具體的造型。」他更親自擔任模特兒，示範最具代表性的單品，也是他的「第一條裙子」，是一件百褶雙層綁裙，這是他的嶄新嘗試，也是一次對文化符碼的回應。

值得一提的是，聯名快閃活動上親朋好友紛紛到場支持，現場聚集眾多音樂與時尚圈熟悉面孔，包含 Gummy B、李浩瑋、莫宰羊等人共襄盛舉，下週將迎來31歲生日的他，也分享生日願望，「身體健康是一定要的！然後推出的作品都能獲得大家喜歡。」

