王柏傑動物園拍戲！遊客認成工作人員：請問路怎麼走

《動物園》監製唐在揚（左起）、王柏傑、邵雨薇、李淳、導演蘇文聖。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕2025高雄電影節今天（10日）開幕，王柏傑、邵雨薇及李淳主演的台劇《動物園》舉行特別放映，3人化身壽山動物園的保育員與動物打交道之外，還得幫忙清掃大便，後來對「氣味」都完全麻木了，王柏傑甚至被遊客認成是工作人員問路，可見他們完全融入了動物園中。

《動物園》王柏傑（左起）、邵雨薇、李淳。（高雄電影節提供）

《動物園 第1-2集》於雄影世界首映，監製唐在揚、王柏傑、邵雨薇、李淳及導演蘇文聖今天下午一同受訪，邵雨薇在片中與猴子互動，儘管高雄猴子一直給人很頑皮、很強悍的形象，沒想到反而是猴子害怕邵雨薇，她笑說：「我從小到大都沒被猴子攻擊過，當我看牠們的時候，有點被我嚇走了。」邵雨薇為戲「真清大便」，真的是保育員的日常工作，不過因為自己平常就養很多寵物，所以不太排斥。

請繼續往下閱讀...

《動物園》王柏傑。（高雄電影節提供）

王柏傑分享，第一次面對白犀牛時非常震撼，「牠超大一隻，但出乎意料的親人，還會排隊要人摸！有時兩隻會爭寵，超可愛，真的被療癒到。」李淳飾演與大象共處的保育員，為了和動物熟悉，他就算沒戲也會全副武裝去和大象陪養感情，坦言大象非常聰明，也很有個性，有時牠會假裝跟你很熟，鼻子軟軟的看似溫馴其實很危險，「有一次在拍，我需要牠鼻子伸過來 ，就引導牠鼻子稍微出來一點，結果大象就不爽，鼻子甩到我身上，但幸好我會武術，有閃過，你會對牠有感情，但又敬畏牠。」不過最後李淳能直接拿東西給大象吃，成為除了原本的專屬保育員外，能和大象這麼親近的人。

被問到如何分配3位演員的動物夥伴？蘇文聖表示，因為每天進入動物園後場的時間有限，只能挑選能待最久、最親人又好配合的動物，白犀牛便雀屏中選，而大象是必拍名單，開玩笑說「剛好李淳又會武術」，所以配對成功。由於跟動物對戲仍有一定風險，唐在揚表示都有幫大家保險，蘇文聖補充，他們當初詢問可以離動物多近？園方回應也很有趣，「他們說看你保險保多少」。

劇中王柏傑和台灣黑熊有對手戲，他透露那當然不是真正的黑熊，不然他可能人無法在這，蘇文聖透露，那場戲是請一個演過電影《猩球崛起》的特效演員飾演黑熊，動作相當專業。蘇文聖另提到，原本計畫讓壽山動物園的紅毛猩猩「咪咪」入鏡，沒想到在開拍前就離世，「那是園區的明星動物，我們也因此臨時修改劇本，成為拍攝過程中的小遺憾。」劇組遠赴紐約取景，李淳被問有沒有當在地嚮導？被同劇組演員虧「完全沒有！」但李淳有請父親李安帶大家走訪紐約，也是誠意滿滿。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法