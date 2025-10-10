（影）愛莉莎莎秘魯私密排毒 呼籲：沒有醫療根據別亂試

愛莉莎莎在祕魯嘗試了傳統排毒法。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅愛莉莎莎今（10）日稍早上傳一段「排毒影片」，她透露自己在祕魯參加了一場「亞馬遜毒蛙排毒儀式」。影片中愛莉莎莎表示，這種傳統儀式是用一種毒蛙表層的毒液放在身體上，之後讓人產生中毒反應，引發大量嘔吐、腹瀉。愛莉莎莎不斷強調，這是祕魯偏方，沒有醫學根據，請觀眾不要模仿。

愛莉莎莎進行毒蛙排毒之後大嘔吐。（翻攝自IG）

愛莉莎莎指出：「祕魯有很多這種激烈的排毒儀式，我們試的是亞馬遜毒蛙Kambo。最喜歡這種有點危險又不知道自己會怎樣的東西（哭笑不得表情符號），大家不要輕易模仿，除非像我一樣不太怕死。」愛莉莎莎指出這種排毒方式在祕魯當地常見，據說做完之後全臉容光煥發。替愛莉莎莎進行這項排毒儀式的療癒師表示，自己從事該行業10年，用毒青蛙排毒，主要是用來清理能量：「亞馬遜人相信，那些殺不死你的，會讓你更強壯」。

愛麗莎沙嘗試之後認為自己對毒蛙反應還好，配合大量飲水之後才不斷嘔吐，但是她仍然不忘強調：這是當地人常見的排毒方式，沒有醫療根據，請大家不要輕易嘗試。

