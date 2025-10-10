1600名粉絲挺《回魂計》！舒華同台舒淇、李心潔 鍾欣凌最「兇狠」

導演陳正道（右起）、舒華、尹浩宇、劉主平、鍾欣凌、舒淇、李心潔、傅孟柏、蘇格拉瓦·卡那諾、導演許肇任出席《回魂計》首映。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際級影后舒淇、李心潔、傅孟柏和泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾、鍾欣凌、尹浩宇等人昨晚出席Netflix《回魂計》全球發布之夜，現場共吸引超過1600名粉絲共襄盛舉。韓國人氣女團i-dle成員舒華以一襲紅色禮服魅力登場，瞬間引起尖叫聲不斷，提到這次歌曲對她來說非常特別，很榮幸能跟團員MINNIE一起唱《回魂計》的宣傳曲《Burn Me Into The Light》。

舒華一襲紅色禮服出席《回魂計》全球發布之夜，瞬間引起尖叫聲不斷。（Netflix提供）

李心潔接著以短禮服性感亮相，直呼「比走金馬獎緊張，感覺很久沒看到這麼多人」，她也已經在家和家人一同追完全劇，透露本來想分兩天看完，結果竟一口氣熬夜追完，大讚真的很好看，完全停不下來，「我在看的時候感覺非常奇怪，女兒在園區的那場戲，第一次看超揪心，很難過，好像又回到趙靜的角色，我真的覺得觀眾要準備時間，我第一次讀劇本也沒辦法停下，還要準備衛生紙擦眼淚。」

請繼續往下閱讀...

李心潔以短禮服性感亮相《回魂計》全球發布之夜。（Netflix提供）

舒淇以一襲白色套裝壓軸登場，坦言這是有史以來演過哭最多的戲，被問「後悔嗎？」，舒淇開玩笑說：「有，因為我老花病很嚴重，回不去了。」接著提醒大家要多補充花青素保護眼睛，因為劇情有很多非常揪心，讓人又氣又恨，好像真的失去至親跟好友的信任，是一部好哭的劇。

活動上他們與現場粉絲大玩互動遊戲，舒淇率先登場，轉身做出狠瞪卻又挑眉的表情，讓現場笑出聲，大家猜她究竟是要救贖還是復仇，結果大部分人都猜復仇，讓舒淇直呼「大家仇恨心都滿強的」，最後賣關子表示只要看影集，就知道答案是什麼了。

舒淇以一襲白色套裝壓軸登場《回魂計》全球發布之夜。（Netflix提供）

李心潔重現劇中角色趙靜台詞「我們要你全家都付出應有的代價」，現場抽出3位粉絲用「恐懼、帶有歇斯底里又有冷漠和壓抑」的情境重現經典，三位粉絲都詮釋得相當有趣，現場掌聲歡呼，李心潔笑說「下一季請他們來演」。

傅孟柏則是重現「回魂時刻」的猙獰表情，他表示這是一連串動作，還融合一些街舞元素，倒數後做出一個Wave重現驚訝表情，讓全場笑翻，現場也抽出3位粉絲重現，更有一位當場被拱脫衣，露出結實手臂，精彩表情獲得滿堂彩，傅孟柏更加碼與三位比螢幕愛心，互動有趣可愛。

鍾欣凌這次挑戰「內心戲深層的壞人」，於是便重現「狠勁」，曾寶儀要她「很兇的感覺」，她馬上彎腰露出「兇狠長輩」隨後謝謝大家，讓全場大爆笑，連續接梗笑果不斷。劇中與鍾欣凌有多場對手戲的劉主平，被問會不會壓力大？鍾欣凌馬上使眼色提醒「好好說」，讓劉主平當場驚嚇直呼：「這就是媽媽在戲裡對我的樣子！」坦言劇中他們家是用利益在教育，能得到東西就是最重要的。《回魂計》目前已在Netflix上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法