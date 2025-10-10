自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

1600名粉絲挺《回魂計》！舒華同台舒淇、李心潔 鍾欣凌最「兇狠」

導演陳正道（右起）、舒華、尹浩宇、劉主平、鍾欣凌、舒淇、李心潔、傅孟柏、蘇格拉瓦·卡那諾、導演許肇任出席《回魂計》首映。（Netflix提供）導演陳正道（右起）、舒華、尹浩宇、劉主平、鍾欣凌、舒淇、李心潔、傅孟柏、蘇格拉瓦·卡那諾、導演許肇任出席《回魂計》首映。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際級影后舒淇、李心潔、傅孟柏和泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾、鍾欣凌、尹浩宇等人昨晚出席Netflix《回魂計》全球發布之夜，現場共吸引超過1600名粉絲共襄盛舉。韓國人氣女團i-dle成員舒華以一襲紅色禮服魅力登場，瞬間引起尖叫聲不斷，提到這次歌曲對她來說非常特別，很榮幸能跟團員MINNIE一起唱《回魂計》的宣傳曲《Burn Me Into The Light》。

舒華一襲紅色禮服出席《回魂計》全球發布之夜，瞬間引起尖叫聲不斷。（Netflix提供）舒華一襲紅色禮服出席《回魂計》全球發布之夜，瞬間引起尖叫聲不斷。（Netflix提供）

李心潔接著以短禮服性感亮相，直呼「比走金馬獎緊張，感覺很久沒看到這麼多人」，她也已經在家和家人一同追完全劇，透露本來想分兩天看完，結果竟一口氣熬夜追完，大讚真的很好看，完全停不下來，「我在看的時候感覺非常奇怪，女兒在園區的那場戲，第一次看超揪心，很難過，好像又回到趙靜的角色，我真的覺得觀眾要準備時間，我第一次讀劇本也沒辦法停下，還要準備衛生紙擦眼淚。」

李心潔以短禮服性感亮相《回魂計》全球發布之夜。（Netflix提供）李心潔以短禮服性感亮相《回魂計》全球發布之夜。（Netflix提供）

舒淇以一襲白色套裝壓軸登場，坦言這是有史以來演過哭最多的戲，被問「後悔嗎？」，舒淇開玩笑說：「有，因為我老花病很嚴重，回不去了。」接著提醒大家要多補充花青素保護眼睛，因為劇情有很多非常揪心，讓人又氣又恨，好像真的失去至親跟好友的信任，是一部好哭的劇。

活動上他們與現場粉絲大玩互動遊戲，舒淇率先登場，轉身做出狠瞪卻又挑眉的表情，讓現場笑出聲，大家猜她究竟是要救贖還是復仇，結果大部分人都猜復仇，讓舒淇直呼「大家仇恨心都滿強的」，最後賣關子表示只要看影集，就知道答案是什麼了。

舒淇以一襲白色套裝壓軸登場《回魂計》全球發布之夜。（Netflix提供）舒淇以一襲白色套裝壓軸登場《回魂計》全球發布之夜。（Netflix提供）

李心潔重現劇中角色趙靜台詞「我們要你全家都付出應有的代價」，現場抽出3位粉絲用「恐懼、帶有歇斯底里又有冷漠和壓抑」的情境重現經典，三位粉絲都詮釋得相當有趣，現場掌聲歡呼，李心潔笑說「下一季請他們來演」。

傅孟柏則是重現「回魂時刻」的猙獰表情，他表示這是一連串動作，還融合一些街舞元素，倒數後做出一個Wave重現驚訝表情，讓全場笑翻，現場也抽出3位粉絲重現，更有一位當場被拱脫衣，露出結實手臂，精彩表情獲得滿堂彩，傅孟柏更加碼與三位比螢幕愛心，互動有趣可愛。

鍾欣凌這次挑戰「內心戲深層的壞人」，於是便重現「狠勁」，曾寶儀要她「很兇的感覺」，她馬上彎腰露出「兇狠長輩」隨後謝謝大家，讓全場大爆笑，連續接梗笑果不斷。劇中與鍾欣凌有多場對手戲的劉主平，被問會不會壓力大？鍾欣凌馬上使眼色提醒「好好說」，讓劉主平當場驚嚇直呼：「這就是媽媽在戲裡對我的樣子！」坦言劇中他們家是用利益在教育，能得到東西就是最重要的。《回魂計》目前已在Netflix上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中