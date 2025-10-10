（影）疑小三親爆百萬YTR外遇 本人認了還嗆：玩玩而已

辣妹網紅Kaeru與百萬YouTuber西巴塔有婚外情。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本知名YouTuber同時也是前職業摔角選手西巴塔（シバター）遭爆婚外情，在YouTube頻道擁有超過115萬訂閱的他，影片累積播放破10億次，內容橫跨格鬥、搞笑、社會議題。昨（8）爆料指他有婚外情，而且對象是辣妹網紅Kaeru，外界懷疑這件事是Kaeru親自爆料，在網路上鬧得沸沸揚揚。

爆料帳號DEATHDOL NOTE曬出西巴塔（4圖皆左）和Kaeru的貼臉照與約會照。（翻攝自X）

日本爆料帳號「DEATHDOL NOTE」（デスドル・ノート）揭露西巴塔婚外情，更曬出多張兩人情密合照以及疑似通訊軟體對話截圖。西巴塔與Kaeru兩人不但親密貼臉合照，更到樂園約會。婚內出軌的西巴塔昨（9）坦承，的確出軌了，但他卻嘴硬地說：「爽到了嗎？我看你們就愛看偷吃啊、炎上啊！要我道歉？我只會跟我老婆道歉！」強調絕不會向觀眾低頭，更大方承認自己不但結婚了，還有兩名子女。

網路上傳出是Kaeru自己爆料的傳聞。（翻攝自IG）

由於被指為小三的網紅Kaeru也是有超過16萬追蹤的知名Cosplayer，有人懷疑她自爆外遇，目的是炒熱自己的知名度。不倫戀爆發後，西巴塔透過影片向老婆喊話，表示自己破壞了長年建立的信任，並承諾會努力重建關係，還大方答應老婆無論是想買新車、名包都會無條件答應，誇口要讓老婆過奢華生活。

日本知名YouTuber同時也是前職業摔角選手西巴塔（シバター）認了婚內出軌，還說只是玩玩而已。（翻攝自X）

雖然西巴塔向老婆道歉，據聞他的老婆氣到全身發抖，感覺沒把外遇當回事的西巴塔語出驚人表示：「外遇就是玩玩而已，不讓人發現才是禮貌」。對於網友猜測是Kaeru自爆，西巴塔嗆聲指Kaeru蠢到自己爆出來，大方坦承兩人已經發生關係，還臭Kaeru「靠男粉吃飯還自爆不倫戀，蠢蛋」。

